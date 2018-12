Alan García ganó las elecciones del 2006 tras imponerse a Ollanta Humala en segunda vuelta. | Fuente: Andina

Cinco personas que figuran como aportantes a la campaña de Alan García en el 2006 -en la que derrotó a Ollanta Humala en segunda vuelta- negaron haber contribuido, según un informe publicado en el diario El Comercio.

En los registros presentados por el APRA a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), cuatro de estas personas aparecen como aportantes de mil soles mientras que la quinta figura con una donación de S/ 2400.

Sin embargo, el mencionado diario buscó a estos ciudadanos -Giorgina Fernández, David Morales, Dany Mendoza, Juan Fajardo Salazar y Oscar Colonna Mori- y todos negaron haber contribuido a la campaña aprista. Además, descartaron algún tipo de filiación al partido de la estrella.

“Nunca he aportada nada, para qué lo voy a negar cuando en verdad yo necesitaría esa plata. Yo soy ama de casa. En verdad esa plata yo la necesito. ¿Por qué han agarrado mi nombre? Está mal lo que están insinuando sobre mi persona”, dijo Giorgina Fernández, quien vive en el centro poblado Cerro Alegre, en Cañete.

Niegan aportes

David Morales Quispe, quien vive en Ate, también negó haber donado mil soles al APRA, partido del que no es simpatizante. “No aporté nada, ni un sol. (...) Ni tenía la capacidad de aportar”, dijo a El Comercio.

Por su lado, Dany Daniel Mendoza Mendoza, estudiante de 35 años, rechazó haber pasado y se mostró indignado por el uso de su nombre. “En este caso yo no tengo nada que ver y aparezco en una relación de aportantes”, se quejó.

Juan Fajardo Salazar, un obrero de 52 años de Carmen de la Legua, también negó haber colaborado económicamente con la campaña de Alan García en 2006. “Lamentablemente, me han involucrado en eso, pero yo no he participado”, refirió el hombro, quien según la publicación fue citado como testigo por el primer despacho del equipo especial del caso Lava Jato para declarar en la investigación que se sigue a García Pérez por un presunto lavado de activos.

Finalmente, Oscar Colonna Mori, profesor preuniversitario, descartó algún tipo de aporte ya que es dinero que necesita. “No tengo nada que ver con eso, como profesor esa plata a mí no me cae mal”, aseguró al diario que realizó la investigación.

Cabe mencionar que Colonna Mori figura en los registros apristas con tres depósitos de 800 soles entre marzo y mayo del 2006. “Yo no me voy a comer un problema en el que no tengo nada que ver”, se quejó.

Los descargos

En respuesta a esta denuncia, Erasmo Reyna, abogado de Alan García, consideró que todo se debe respecto a una confusión y que estas personas aparecen como aportante porque hicieron algún tipo de pago por haber participado en un plenario del partido.

Además, negó que el expresidente haya estado al tanto de estos temas. “El tema de los aportes no lo maneja el candidato, quien tendría que estar preocupado en su menaje, en el debate, en las alianzas, en las visitar a provincia, eso lo maneja la tesorería”.

El mismo medio buscó la versión del actual tesorero del partido y de quien ocupaba ese cargo durante la campaña presidencial del 2006, pero ninguno quiso brindar declaraciones.