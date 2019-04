Jorge Barata será interrogado este martes en Curitiba. | Fuente: Andina

El fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, afirmó que el ex directivo de la constructora Odebrecht Jorge Barata no podrá evitar responder sobre las investigaciones que se le seguían al fallecido ex mandatario Alan García.

"No puede negarse a responder ninguna pregunta", señaló Vela en entrevista con El Comercio. El fiscal sostuvo que el interrogatorio seguirá su curso de acuerdo a lo que ya está pactado.

"La diligencia que se realiza está dentro del contexto de la cooperación internacional y es una obligación adquirida en el convenio de colaboración eficaz que han firmado la empresa Odebrecht de forma corporativa, el señor Barata de forma individual y la fiscalía peruana. También está obligado a responder con la verdad", agregó.

A partir de este martes se interrogará al exdirectivo acerca de las coimas entregadas a exmandatarios. "El señor Barata declarará desde el martes hasta el viernes sobre diferentes investigaciones, incluidas las del metro de Lima y la Interoceánica, donde el señor García era investigado", apuntó.

Vela apuntó que si bien García Pérez ha muerto, las investigaciones tienen que seguir su curso. "Los hechos tienen que ser investigados independientemente de la condición que existe ahora por la muerte del señor García. Se extingue la acción penal para él, no para los que fueron sus coinvestigados", señaló.