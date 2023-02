Llegada del equipo fiscal a la sede del MTPE. | Fuente: Difusión

La Fiscalía de Enriquecimiento Ilícito realiza diligencias al interior de la sede del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en el marco de las investigaciones que afronta el titular del sector, Alfonso Adrianzén, por el presunto delito de colusión agravada.

El despliegue fiscal se produce luego de que el semanario Hildebrandt en sus Trece revelara que Carola Gisella Rodríguez Bringas, excuñada del actual premier Alberto Otárola, fue contratada como asesora del MTPE con un sueldo de 15 500 soles.

El fiscal Alain Flores y su equipo fueron recibidos por el asesor Marcos Augusto Manco Silva para que inicien las diligencias, según pudo conocer RPP Noticias.

Como se recuerda, Otárola designó a Alfonso Adrianzén como su jefe del gabinete de asesores. Luego, al asumir la Presidencia del Consejo de Ministros, lo nombró como su secretario general, cargo en el que se quedaría hasta el 13 de enero.

El premier colocaría a Adrianzén para desempeñarse como ministro de Trabajo en reemplazo de Eduardo García. Este último renunció en protesta por las muertes registradas como consecuencia de los enfrentamientos durante las movilizaciones sociales a nivel nacional contra el gobierno de Dina Boluarte.

Por este caso, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra el premier y el ministro de Trabajo como presunto instigador y autor, respectivamente, por el presunto delito de colusión agravadas. La medida también alcanza a Carola Gisella Rodríguez Bringas, como presunta cómplice de dicho delito.

Responden los investigados

Alberto Otárola negó que haya intervenido en alguna designación dentro del Ministerio de Trabajo y negó haber tenido comunicación reciente con Carola Rodríguez.

"En relación a denuncia, aclaro de manera contundente que no he intervenido en esta designación. Hace varios años que no tengo contacto con la Dra. Carola Rodríguez, que por lo demás es una profesional destacada. Prestaré toda mi colaboración para que el asunto se aclare", indicó en sus redes sociales.

Por su parte, el ministro Alfonso Adriánzen aseguró que la contratación de su asesora ya fue explicada, pero que no tiene problemas en responder ante la Fiscalía.

"El domingo explicamos cómo se dio la contratación de mi asesora. Si la Fiscalía considera relevante aclararlo más, así lo haré. Yo no recibí ninguna indicación o recomendación del Premier para designarla. A diferencia de otras oportunidades, en esta gestión no hay delincuentes", escribió en su cuenta de Twitter.