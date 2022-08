Alcalde de Anguía citó a quien fue presidenta del comité de licitación de una obra de su jurisdicción y le ofreció S/50 mil por su firma | Fuente: Facebook Municipalidad de Anguía

El alcalde de Anguía, José Medina, sindicado por la Fiscalía como parte de la presunta red criminal que involucra a familiares cercanos de Pedro Castillo, habría buscado "regularizar" una firma falsificada que posibilitó la adjudicación de una obra a la empresa de Hugo Espino, en setiembre del año pasado. Esto según reveló un reportaje del dominical Cuarto Poder.

Para lograr ello, según la referida información, el pasado mes de julio, Medina citó a Nathaly Alcántara Montes, quien había sido presidenta del comité de licitación de aquel proceso, a una casa en Ventanilla. Ahí le ofreció dinero para conseguir su firma y, al no lograrlo, amenazó con atentar contra su integridad y la de su familia.

Amenazada

Según el testimonio brindado por Nathaly Alcántara a la Fiscalía, el alcalde de Anguía, mediante un tercero, la citó cerca a la playa de Ventanilla el 22 de julio por la noche. Alcántara llegó acompañada de su abogado a la casa donde, además de Medina, estaban Hugo Espino y Daniel Príncipe, amigo de Fermín Silva.

En el lugar, José Medina le pidió a Alcántara que firme el documento que otorgaba la buena pro de una obra en Anguía a Espino. Ella, según refirió, se negó a este pedido y manifestó su indignación por la falsificación de su firma en el expediente. Ante ello, Medina comenzó a ofrecerle diversos montos de dinero a cambio de su rúbrica, cifra que llegó hasta los 50 mil soles.

"Le dije que yo nunca le iba a poner precio a mi firma, que yo estaba trabajando en el Callao y que no iba a regularizar algo que no era regular", sostuvo.

Según su relato, tras estas negativas, Medina comenzó a enojarse, le gritó y la amenazó.

"Me comencé a sentir incomoda porque ya empezaron con amedrentamientos, que yo me iba a arrepentir por no haber firmado esos documentos, ya que ellos encontrarían la manera de firmar, que me voy a quedar sin trabajo, que se me iban a cerrar todas las puertas y que lo iban a pagar mi persona y mi familia", señaló.

Coordinador de presunta red criminal

Como se sabe, el alcalde de Anguía es acusado de ser uno de los coordinadores de la presunta red criminal que investiga la Fiscalía. Según la hipótesis del Equipo Especial contra la Corrupción, José Medina se encargaba de "captar empresarios" para otorgar contratos por obras en Anguía a cambio de sobornos. Esto habría sido facilitado por el Ejecutivo que le otorgó a dicho municipio un presupuesto de más de S/15 millones para obras públicas.

Asimismo, según las pesquisas fiscales, Medina concertaba con otros alcaldes para que, a cambio de incrementos en sus presupuestos municipales, direccionen licitaciones a empresas que eran parte de la red criminal. Todo previa coordinación en Palacio de Gobierno y la casa de Sarratea, "donde se habría festinado los acuerdos a fin de favorecer a empresas privadas con cuantiosos contratos".

















