Poder Judicial rechaza apelación y confirma 30 meses de prisión preventiva contra Alejandro Sánchez Sánchez

El empresario Alejandro Sánchez Sánchez se encuentra prófugo. | Fuente: ANDINA

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundado recurso de la defensa del investigado Segundo Alejandro Sánchez Sánchez —prófugo y conocido como el dueño de la casa del pasaje Sarratea en el distrito de Breña—, y confirmó la resolución que ordenó 30 meses de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias y otros, en agravio del Estado.

"Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del imputado Segundo Alejandro Sánchez Sánchez; y, en consecuencia, confirmar la Resolución N.° 3, de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, oralizada por el juez titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que resolvió declarar fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva en contra del citado procesado por el plazo de treinta meses, cuyo cómputo iniciará una vez que el imputado sea puesto a disposición del órgano jurisdiccional de primera instancia", se lee en la resolución judicial.

El pasado 16 noviembre del 2022, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, a cargo del juez Víctor Zúñiga Urday, había declarado fundado el pedido de prisión preventiva presentado por la fiscalía. El Ministerio Público había solicitado 36 meses contra el investigado por el caso 'Gabinete en las Sombras', pero el juez determinó 30 meses.



Esa ocasión Sanchez Sanchez habló en sesión

Alejandro Sanchez Sanchez, dueño de la casa de Sarratea en Breña, habló desde la clandestinidad durante la audiencia que realizó el Poder Judicial el 16 de noviembre de 2022 sobre el pedido de prisión preventiva en su contra. El empresario negó entonces que haya cometido delito alguno y por ello se negó a entregarse a las autoridades.

"Yo decidí no entregarme a la Fiscalía porque no he cometido ningún delito y es natural autoprotegernos. (...) Ligado a permanecer escondido por esta persecución sin causa ni razón. Nada de lo que dicen los fiscales, en base a las fuentes de información que hacen referencia, es verdad. Lamento que se utilice a la justicia para repetir narrativas de personas que han cometido delitos y que afecten mi honra y reputación", manifestó en su intervención.

Alejandro Sanchez Sanchez criticó el trabajo de la Fiscalía y aseguró que todo se basa en recorte de medios de comunicación "parcializados y politizados". También negó conocer a los colaboradores eficaces.

“He podido ver que los señores fiscales se basan en dos fuentes de información: recortes periodísticos y las versiones de aspirantes a colaboradores, recortes de medios de comunicación que años atrás han estado vinculados en corrupción, parcializados, polítizados. Versiones de los aspirantes a colaboradores sin ningún sustento", sostuvo.