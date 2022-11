Poder Judicial dictó 30 meses de prisión preventiva contra Alejandro Sánchez Sánchez

El empresario continúa prófugo de la justicia y es señalado como presunto miembro del 'Gabinete en la Sombras' | Fuente: Justicia TV

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó 30 meses de prisión preventiva contra Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa del pasaje Sarratea en el distrito de Breña, quien es investigado por el presunto delito de organización criminal. Esto ocurrió en presencia del investigado, quien habló desde la clandestinidad.

El tribunal admitió en parte el requerimiento del Ministerio Público, que había solicitado 36 meses de prisión preventiva contra Alejandro Sánchez, investigado por el caso 'Gabinete en las Sombras'.

Sánchez Sánchez permanece prófugo de la justica desde el pasado 11 de octubre, cuando la Policía Nacional fue a su casa a detenerlo, pero no lo encontró.

Asimismo, el último 25 de octubre, el Poder Judicial dictó 30 meses de prisión preventiva en contra de los demás implicados en el caso. El juez Víctor Zúñiga Urday aceptó el pedido de la Fiscalía de la Nación y consideró necesario aplicar esta medida cautelar en perjuicio de los involucrados cercanos al círculo del presidente de la República, Pedro Castillo.

Habló en sesión

Alejandro Sanchez Sanchez, dueño de la casa de Sarratea en Breña, habló desde la clandestinidad en la audiencia que realiza el Poder Judicial sobre el pedido de prisión preventiva que pesa en su contra. El empresario negó que haya cometido delito alguno y por ello se negó a entregarse a las autoridades.

"Yo decidí no entregarme a la Fiscalía porque no he cometido ningún delito y es natural autoprotegernos. (...) Ligado a permanecer escondido por esta persecución sin causa ni razón. Nada de lo que dicen los fiscales, en base a las fuentes de información que hacen referencia, es verdad. Lamento que se utilice a la justicia para repetir narrativas de personas que han cometido delitos y que afecten mi honra y reputación", manifestó en su intervención.

Alejandro Sanchez Sanchez criticó el trabajo de la Fiscalía y aseguró que todo se basa en recorte de medios de comunicación "parcializados y politizados". También negó conocer a los colaboradores eficaces.

“He podido ver que los señores fiscales se basan en dos fuentes de información: recortes periodísticos y las versiones de aspirantes a colaboradores, recortes de medios de comunicación que años atrás han estado vinculados en corrupción, parcializados, polítizados. Versiones de los aspirantes a colaboradores sin ningún sustento", sostuvo.

"Es más, han cortado muchas de las preguntas que han hecho. En algún momento me han dicho a quién conozco de todas esas personas. Solamente yo que recuerde haberme hablado con Bruno Pacheco y no conozco a los demás colaboradores En su momento estos aspirantes han dicho que no me conocen”, manifestó.

El empresario criticó que allanaran su domicilio y se llevarán hasta los artículos de sus hijas en el operativo. Aseguró que tiene arraigo domiciliario y por ello pidió que no se le aplique la prisión preventiva sino comparecencia con restricciones.

“Yo encantado de seguir colaborando con los señores fiscales como lo he venido haciendo. He esperado hasta tres, cuatro horas, me han solicitado de un día para otro, allí he estado. He tenido disponibilidad de colaborar con los señores fiscales”, sentenció.