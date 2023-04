Caso Ecoteva: Fiscalía solicita que David Waisman y Carlos Bruce sean interrogados como testigos en juicio de Alejandro Toledo

David Waisma y Carlos Bruce fueron ministros en el Gobierno de Alejandro Toledo. | Fuente: Andina

El Ministerio Público solicitó que el exvicepresidente de la República, David Waisman, rinda su declaración en calidad de testigo en el juicio oral seguido al exmandatario Alejandro Toledo su esposa Eliane Karp y otros por el denominado caso Ecoteva.

La fiscal superior Liliana Briceño consideró necesario que David Waisman atestigüe sobre la relación que tuvo con Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp. Además, acerca de la versión que dio el exmandatario respecto a que su suegra Eva Fernenbug adquirió una lujosa residencia en la zona Las Casuarinas en Santiago de Surco con dinero procedente de una indemnización que recibió del estado alemán como víctima del holocausto nazi.

Roberto Su, abogado de Alejandro Toledo y Eliane Karp se opuso a que David Waisman sea testigo en este juicio oral al precisar que es un enemigo político de su patrocinado y que el tema del holocausto nazi no forma parte de la acusación penal que presento la Fiscalía en este caso.

Durante la audiencia virtual realizada el último jueves 20 de abril, la magistratura solicitó también que sea interrogado en calidad de testigo, Carlos Bruce, exministro de Vivienda del Gobierno de Alejandro Toledo, en torno al interés del citado exmandatario y su entorno familiar para la compra de la residencia de Las Casuarinas.

Piden que Barata también sea testigo

La fiscal superior Liliana Briceño solicitó, además, que el exrepresentante de Odebrecht en nuestro país, Jorge Simoes Barata, rinda su declaración en calidad de testigo respecto al soborno de 30 millones de dólares que, según dijo, la empresa brasileña pagó al exmandatario Alejandro Toledo para resultar favorecida en la licitación para la construcción de los tramos dos y tres de la Carretera Interoceánica Sur.

La magistrada presentó estos requerimientos ante la Novena Sala Penal Liquidadora de Lima, instancia que el martes 02 de mayo decidirá si acepta que estas personas sean consideradas testigos en este juicio oral referido a la adquisición de costosas propiedades en Lima a nombre de Eva Fernenbug, suegra del expresidente Alejandro Toledo, a través de la empresa Ecoteva Counsulting Group, con sede en Costa Rica.

En el año 2021, el Gobierno peruano aprobó solicitar a las autoridades de los Estados Unidos que autorice la extradición de Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp a nuestro país para que afronten los cargos que se les imputa a ambos por el caso Ecoteva, por los cuales la Fiscalía contra el lavado de activos pidió que se les imponga 16 años y 8 meses de prisión.

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": La Dra. Sonia Zevallos, médico psiquiatra - responsable de la dirección de adultos y adultos mayores del instituto nacional de salud mental, indicó que el estrés es una reacción que tenemos en nuestro organismo como respuesta ante una situación que nos genera tensión, no solo por la intensidad de la situación si no por la frecuencia. Así mismo manifestó que el primer paso en una situación de salud mental debería ser con el psiquiatra y no el psicólogo pero eso no se hace por que no hay suficiente número de psiquiatras.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter