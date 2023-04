Fiscalía solicitó a EE.UU. medida de prisión contra Eliane Karp para garantizar eventual extradición, dice Alfredo Rebaza

lfredo Rebaza recordó que la solicitud de extradición de Eliane Karp y sus herramientas de cooperación se rigen por la ley del país requerido | Fuente: EFE

El jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradicciones de la Fiscalía de la Nación, Alfredo Rebaza, confirmó este domingo que se solicitó a las autoridades de Estados Unidos una medida de prisión contra Eliane Karp, esposa del expresidente Alejandro Toledo para garantizar su permanencia en ese país. Esto mientras se resuelve un pedido de extradición en su contra por el caso Ecoteva.

En entrevista con RPP Noticias, Alfredo Rebaza aclaró que si la legislación estadounidense permite que Eliane Karp salga de EE.UU. no se tendría "mayor manejo o posibilidad de decidir algo en contra" más allá de "pedir alguna calificación en estos días que ya lo hemos hecho".

"Está solicitada, obviamente la medida de arraigo es anexa al pedido de extradición enviado", dijo. "Busca una medida propia de prisión como la que en su momento sufrió Alejandro Toledo para garantizar una posterior extradición, pero como le digo esta solicitud, que es bastante voluminosa, aún está en condición de evaluación o de estudio por parte de las autoridades americanas", añadió.

Alfredo Rebaza recordó que la solicitud de extradición de Eliane Karp y sus herramientas de cooperación se rigen por la ley del país al que fue requerido. Además, precisó que las autoridades estadounidenses no han dado una respuesta, por lo que están pedientes de cualquier información ampliatoria y aclaración requerida o documentos adicionales.

"Este pedido de extradición está presentado hace bastante tiempo, hemos enviado documentos pidiendo su calificación y respuesta, pero como le digo estamos a expensas de lo que su legislación y las autoridades americanas lo refieran", indicó.

Niega maltrato a Alejandro Toledo

De otro lado, Alfredo Rebaza rechazó un supuesto maltrato a Alejandro Toledo durante las diligencias de extradición desde Estados Unidos, tal como lo denunció el abogado Roberto Su.

"Negamos categóricamente la existencia o posibilidad de un maltrato. Sabíamos que la ejecución de una extradición era bastante larga, que suponía la intervención de muchas instituciones, de varias divisiones de la Policía, de unidades médicas de diversas instituciones, una diligencia judicial y la puesta a disposición del INPE, para que un comité clasificado determine a qué penal iba a ser internado", dijo.

Alfredo Rebaza señaló que la mayoría de las diligencias de la mañana que se prolongaron para garantizar el estado de salud de Alejandro Toledo.

La noche de este domingo Alejandro Toledo (2001-2006) fue recluido este domingo en el penal de Barbadillo, donde están también los expresidentes Alberto Fujimori (1990-2000) y Pedro Castillo (2021-2022), para cumplir una prisión preventiva de 18 meses a raíz del proceso abierto en su contra por lavado de activos, horas después de haber sido extraditado desde Estados Unidos.

