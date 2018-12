Mercedes Aráoz brindó sus descargos sobre implicancia con el caso "Los Temerarios del Crimen". | Fuente: Presidencia Perú

La vicepresidenta Mercedes Aráoz se pronunció luego de haber sido mencionada este viernes por el fiscal Juan Carrasco Millones en el marco de la investigación a la presunta red criminal 'Los temerarios del crimen'.

Según el fiscal, el congresista aprista Javier Velásquez Quesquén llamó a Aráoz y le dijo 'compañera, te pongo al habla con [el alcalde de Chiclayo, David Cornejo] Chinguel para que le digas que seguimos adelante con el tema de las obras'".

"No tengo ningún temor de la investigación, porque no he hecho nada irregular. He hecho lo que está en mis funciones cuando he sido primer ministra, y si ha sido como congresista en el armado del presupuesto, también", aseveró en entrevista con RPP.

Asimismo, negó conocer al alcalde de Chiclayo, a quien dijo haber visto solo una vez cuando hizo una visita a esa ciudad para entregar una obra de rehabilitación de una pista.

"No recuerdo haber tenido esa conversación y he escuchado a Velásquez [Quesquén] negar eso. Aún si el señor me hubiese dado esa llamada, era seguramnte para adecirme algún problema que había en su región y él estaba actuando en su función de representación. No tiene nada que ver con un negocio turbio o algo por el estilo", afirmó.

En ese sentido, señaló que el fiscal está actuando de manera irresponsable, pues desconoce el proceso de elaboración del presupuesto de la República.

"Los alcaldes visitan a todos los ministerios porque tienen interés en cubrir las obras relacionadas a su localidad. Los acompañan normalmente los congresistas, en su función de representación [...] No es un lobby para hacer trampa. Lo que está haciendo es un trabajo de representación de su pueblo que tiene una necesidad. Aquí no hay negocios y si los hubiera, que los investigue la Contraloría", zanjó.