Fiscalía solicita impedimento de salida para Lilia Paredes. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El abogado Benji Espinoza, defensa legal de la primera dama, Lilia Paredes, aseguró que la esposa del presidente Pedro Castillo cuenta con todo tipo de arraigo para enfrentar el reciente pedido fiscal de impedimento de salida del país por 36 meses; sin embargo, adelantó que ni él ni su patrocinada han determinado si se allanarán a este requerimiento.

"Si hay una persona arraigada en el país, es Lilia Paredes: arraigo familiar, arraigo laboral, arraigo domiciliario, entonces precisamente por eso, y porque no existe peligro de fuga, y tampoco hay obstaculización, es que se está pidiendo el impedimento de salida. Ese pedido tiene que ser canalizado a través de una audiencia", señaló.

"Yo todavía no he decidido, junto a mi cliente, si es que finalmente nos vamos a allanar a este pedido o no. Vamos a analizarlo en su integridad y hasta el momento no hemos sido notificados, seguramente en las próximas horas nos llegará. Depende (que se allanen) de los argumentos, las razones que expone la Fiscalía en su requerimiento", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, el abogado de la esposa del presidente Pedro Castillo restó peso a los argumentos de la Fiscalía que apuntan a la primera dama como una presunta coordinadora de un grupo delictivo "enquistado en los puestos más altos del Poder Ejecutivo, dedicado a la entrega de obras de manera fraudulenta" en el distrito de Anguía.

"Es un conjunto de frases rimbombantes, altisonantes, y la Fiscalía es experta en poner etiquetas: le ponen coordinadora, al lado ponen una red criminal, dicen que es una organización, entonces todos nos alarmamos (…) Yo me reservo de poder profundizar porque tenemos acciones de la defensa que vamos a plantear frente a la imputación", indicó.

Al ser consultado sobre la acusación directa del investigado empresario Hugo Espino hacia la primera dama, en la que la señala como una coordinadora y a Yeniffer Paredes, su hermana, como una testaferro en presuntas obras ilícitas, el abogado de la pareja presidencial señaló que habría sido presionado para hacer estas acusaciones.

"Tienes que entender que Hugo Espino estuvo sufriendo carcelería, estuvo sufriendo detención. Es una persona que se ha visto presionada. Las personas son doblegadas psicológicamente, son vencidas psicológicamente. He visto casos de personas que son doblegadas, vencidas, psicológicamente presionadas y dicen que eran testaferros", apuntó.

"No porque lo diga una persona finalmente lo es. Yo lo que espero es que el señor Espino exhiba pruebas, que es lo más importante", agregó.

Pedido de impedimento de salida

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder solicitó 36 meses de impedimento de salida del país contra la primera dama, Lilia Paredes, y sus hermanos, Walter y David Paredes Navarro, así como el investigado empresario Hugo Espino.

El fiscal Hans Aguirre hizo estos pedidos como parte de la investigación preparatoria que se les sigue a estas personas por el presunto delito de organización criminal y otros en agravio del Estado.

Aguirre Huatuco atribuye a estas personas el ser parte de una presunta organización criminal dedicada a las licitaciones públicas fraudulentas que tenía como campo de acción los departamentos de Lima y Cajamarca donde se favoreció a empresas de fachada con el otorgamiento de la buena pro de obras públicas vinculadas al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento por grandes sumas de dinero pese a no contar con los requisitos exigidos por la ley.

Este requerimiento fiscal deberá ser resuelto por un juzgado de investigación preparatoria en una audiencia virtual a programar donde deberán participar las partes que intervienen en este caso.

