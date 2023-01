Benji Espinoza dio detalles acerca de su renuncia a seguir ejerciendo la defensa legal del expresidente Castillo | Fuente: Andina

El abogado Benji Espinoza, quien ejerció la defensa legal del expresidente Pedro Castillo durante varios meses antes de que diera un golpe de Estado, señaló anoche que el exjefe del Gabinete Aníbal Torres se contactó con él para que volviera a defender al exmandatario en el proceso que se le sigue por el presunto delito de rebelión.

"El 7 de diciembre, el miércoles que ocurrió todo lo que conocemos, por la noche, yo recibo una llamada del doctor Aníbal Torres (…), me dice si yo podía asumir la defensa del expresidente Castillo en este caso particular de rebelión. Mi respuesta fue que no, mi renuncia ha sido irrevocable", sostuvo en el programa Todo se Sabe.

En ese sentido, indicó los motivos que le llevaron a renunciar irrevocablemente a patrocinar al exmandatario. Como se recuerda, tras el anuncio del golpe de Estado por parte de Castillo, Espinoza anunció su renuncia irrevocable a continuar defendiendo al entonces presidente.

"Esa disolución (del Congreso) fue inconstitucional. Frente a ese escenario, yo no podía ni tolerar ni admitir ni con mi presencia poder establecer que esa conducta era acorde. Se dio un golpe de Estado y se estaba disolviendo el sistema de justicia que tiene críticas, sí (…), pero hay que respetar el ordenamiento jurídico", recalcó.

"La raíz de mi defensa ha sido siempre actuar con apego a la Constitución, al ordenamiento jurídico vigente y así lo he hecho. Por eso renuncié y mi renuncia fue irrevocable", agregó.



"Creo que alguien lo desinformó para tomar esa decisión"

Consultado por lo sucedido aquel 7 de diciembre -día en que se esperaba que el presidente llegara al Congreso, junto a sus abogados, para ejercer su defensa frente a la nueva moción de vacancia en su contra-, Benji Espinoza relató que, el día anterior, había sostenido una larga reunión con Pedro Castillo para preparar su estrategia de defensa, por lo que fue sorprendido con la decisión que tomó el exmandatario al día siguiente.

"Yo también estoy sorprendido y quiero conocer las mismas razones (del golpe de Estado). El presidente iba a ir al Congreso, acompañado de un grupo de ciudadanos (...) Yo creo que hubo alguien que le habló, que le desinformó y cambió toda la estrategia que se había trabajado sólidamente, que tenía una posición bastante defendible desde el punto de vista jurídico (...) El presidente cambió su historia y dejó sin piso la defensa que habíamos construido", sostuvo.

Sin embargo, el jurista indicó que no se arrepiente de haber ejercido la defensa legal del exmandatario.

"No me arrepiento. Yo soy leal al Derecho. ¿Cuándo se abandona al cliente? Cuando te miente, cuando no te dice la verdad o cuando traza a tus espaldas una estrategia que supone la violación flagrante del ordenamiento jurídico, algo que yo no podía permitir ni tolerar (...) La decisión me costó, pero mi renuncia era irrevocable y era coherente con los principios que defiendo", subrayó.