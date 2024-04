Bersabeth Revilla se siente reivindicada por el informe de Inés Tello que propone destitución de Patricia Benavides

Bersabeth Revilla, exfiscal suprema, señaló que se siente reivindicada por el informe de Inés Tello, integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en el que se propone la destitución de la fiscal Patricia Benavides.

“Me siento reivindicada. Primero con el informe que emitió la señora magistrada Inés Tello, donde detalla probadamente todos los elementos de convicción de un proceso disciplinario para que la señora Patricia Benavides sea destituida. Mi verdad, a través de la denuncia disciplinaria que planté, se ha acreditado. Por eso es que la señora Inés Tello plantea que se ha cometido faltas graves y muy graves”, dijo la abogada a RPP.

“Tal como le dije a la doctora Inés Tello cuando me entrevistó, yo sentí como una puñalada en la espalda (de Azucena Solari). Nunca he tenido una relación con (Patricia Benavides) más que la protocolar”, añadió.

En Nunca es Tarde, Bersabeth Revilla insistió en su integridad y pidió que se haga justicia en su caso. Asimismo, señaló que jamás se podrá decir que ha sido “una fiscal ociosa”.

“Lo que el proceso disciplinario determina es justicia. Porque es justicia también lo que yo pido. Mi reivindicación como funcionaria pública idónea y que jamás se me diga que yo he sido una fiscal ociosa. Y ahora ya sabemos cuál ha sido toda la trama de estos funcionarios mafiosos en las cuales determinan que por órdenes de la señora Benavides, sus asesores y el gerente de producción habían acordado poner cifras que no correspondían a la realidad de mi producción en la carga procesal”, indicó la exfiscal.

Caso de la hermana de Patricia Benavides

Bersabeth Revilla también denunció presiones para detener una investigación contra su hermana la hermana de la destituida fiscal Patricia Benavides, Enma. De hecho, contó que la destituida fiscal la visitó porque se enteró que tenía la investigación contra su hermana.

“Nosotros estábamos investigando que la sala donde la señora Enma Benavides presidía había liberado, bajo la medida de libertad provisional, a dos grandes narcotraficantes. Luego, esa misma modalidad de tráfico ilícito de drogas la hizo uno de ellos en Brasil. Gómez Herrera, huyó a España y ahí está cumpliendo condena. Y el otro señor, Edwin Martínez, está no habido”, indicó.

“Este asunto es tan serio que gente amiga me dice ya no hables del tema. Pero yo tengo que decir la verdad, porque a mí se me ha cesado por decir y hacer las cosas como deben ser, bajo el principio de legalidad. Se me ha dicho que no es idónea mi función fiscal y eso lo he reclamado, por mi honor. Por mi buen nombre”, agregó.