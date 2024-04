Sigrid Bazán pidió que se investigue si existe un intercambio de favores entre Kira Alcarraz y Darwin Espinoza

La congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, dijo en RPP que se tiene que investigar si el parlamentario Darwin Espinoza (Acción Popular) habría intercambiado favores con la congresista Kira Alcarraz.



Como se sabe, el dominical Punto Final dio cuenta de que el despacho de Alcarraz Agüero habría contratado a Stephanía Cuya Bezzolo, quien sería pareja del vocero de la bancada de Acción Popular, a cambio de que se le cediera el cupo de dicha agrupación política en la referida comisión.

En Las Cosas como Son de RPP, Sigrid Bazán señaló que se debe conocer hasta qué punto ese intercambio de favores afecta la neutralidad o imparcialidad en el voto de un congresista en la Comisión de Ética.



"Lo que preocupa, más allá de la vida personal del congresista Darwin Espinoza, es que si hay un intercambio de favores es algo que sin duda se tiene que investigar. Y hasta qué punto ese intercambio de favores además afecta la neutralidad o imparcialidad en el voto de un congresista en algo tan serio como la Comisión de Ética", declaró la parlamentaria en RPP.



En esa línea, la vocera de de Cambio Democrático-Juntos por el Perú indicó que hay muchos congresistas que no están votando a consciencia en el Parlamento debido a que se ha regresado a la semi presencialidad.



"Yo en Junta de Portavoces he alertado sobre los riesgos de la semi presencialidad en un punto. No podemos tener a congresistas ausentes mientras se aprueban cosas tan serias como una ley orgánica u otras reformas constitucionales que están en camino sobre otros temas. Yo he dicho, si quieren regresar a la semi presencialidad, pongan límites para las discusiones más profundas. Que en reformas constitucionales no se permita la virtualidad", señaló la congresista.



