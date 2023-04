Fiscalía solicitó prisión preventiva por 18 meses para exministros Betssy Chávez. | Fuente: RPP Noticias

El abogado Erwin Siccha, defensor legal de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, reconoció que era una posibilidad "latente" que el Ministerio Público pudiera solicitar prisión preventiva por 18 meses contra tres exministros del gobierno del Pedro Castillo por el frustrado golpe de Estado, como en efecto ocurrió este martes.

"No ha sido algo sorpresivo porque, además, viene siendo una conducta del Ministerio Público en muchísimos casos y que creo que ha sido criticado por diversos sectores, tanto de quienes operan en la administración de justicia como por la academia respecto a este abuso, a este exceso que se hace de la institución procesal de la prisión preventiva", reconoció.

En entrevista con RPP Noticias, el abogado de Betssy Chávez consideró que "no hay una razón objetiva" para que el Poder Judicial acoja el pedido de la Fiscalía e imponga prisión preventiva contra la exjefa del Gabinete Ministerial. Sin embargo, aseguró que solicitará que esta audiencia sea de manera presencial "como parte de la voluntad con el esclarecimiento de los hechos".

"Nuestra voluntad es someternos a las decisiones jurisdiccionales, que son imparciales, y que se deben tomar sin consideraciones políticas. Es claro que la decisión jurisdiccional que se asuma nosotros la vamos a acatar. Nosotros creemos que la decisión justa implica rechazar este requerimiento de prisión preventiva por no tener una mayor fundamentación", apuntó.

"Yo creo que Betssy Chávez es una mujer que ha demostrado tener un carácter fuerte, un carácter firme. Creo que la cárcel no se la merece absolutamente nadie hasta que no se acredite su culpabilidad mediante sentencia firme. Es un principio básico que rige en todas las sociedades democráticas", agregó.

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó prisión preventiva por 18 meses para la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, y los exministros del Interior y Comercio Exterior, Willy Huerta Olivas y Roberto Sánchez Palomino, respectivamente.

A través de su cuenta oficial en la red social de Twitter, el Ministerio Público indicó que esta medida corresponde al proceso penal que se les sigue en calidad de presuntos coautores del delito de rebelión y, alternativamente, conspiración.

Sobre este tema, el presidente del Congreso, José Williams, manifestó que tanto la exjefa del Gabinete, Betssy Chávez, como los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, tendrán que aceptar la disposición de la Fiscalía luego de que dicha institución ha solicitado 18 meses de prisión preventiva.

"El Ministerio Público está en la posibilidad de hacerlo y si eso está bajo lo que legalmente significa pues van a tener que acogerse a lo que dice la Fiscalía", comentó en declaraciones a la prensa.

En marzo pasado, la expremier Betssy Chávez señaló que se allanará a cualquier investigación, al tiempo que alegó que la clase política ha fracasado "de todas las formas posibles".

"Desde el día 1 me he sometido a la investigación del Ministerio Público y he respetado incluso sus arbitrariedades. Los entiendo, las decisiones son enteramente políticas". mencionó.

A su turno, Roberto Sánchez y Willy Huerta expresaron en RPP Noticias su rechazo a la acusación en su contra. El primero reiteró que jamás apoyó ni participó en las coordinaciones para el intento de golpe de Estado que protagonizó el expresidente Pedro Castillo.

El parlamentario sostuvo que ha podido sustentar que no existieron indicios de una supuesta implicación en lo que buscaba el exmandatario aquel 7 de diciembre.

"Conmigo no hay indicios, solo dichos. Después que terminó el mensaje, y lo oímos con el ministro Salas en un lugar contiguo, se deja en tentativa y posibilidad de que yo podría haberme reunido pese a que los testigos no me mencionan", manifestó en entrevista al programa Todo se sabe de RPP Noticias.

Roberto Sánchez recalcó que nunca dijo durante aquel día que haya apoyado el golpe de Estado. Por ello, pidió que se consideren los videos y grabaciones para su defensa.

Por su parte, el exministro Willy Huerta recalcó la importancia que tienen los videos de seguridad en Palacio de Gobierno para demostrar que nunca formó parte de los planes de Pedro Castillo.

En una entrevista con el programa La Rotativa del Aire Noche, manifestó que nunca fue parte del grupo de confianza de Pedro Castillo y que con las pruebas que presentó podrá demostrar que la Fiscalía se equivoca al querer vincularlo al caso.

