César Nakazaki: Bruno Pacheco brinda información de "verificación muy superior" a la Fiscalía

César Nakazaki, abogado de Bruno Pacheco, aseguró este lunes que su defendido brindará información de "nivel de verificación muy superior" a lo brindado por la investigada Karelim López y tendrán el "doble de impacto" en el caso Sarratea.

César Nakazaki explicó que su defendido se encuentra en la etapa de entregar información y una vez que termine de declarar sobre "los delitos que él reconoce y delitos que conoce de otras personas", se pasará a la segunda etapa, donde brindará material para ser corroborado por la Fiscalía y Policía Nacional del Perú.



"Lo que te puedo señalar sin afectar el procedimiento de colaboración eficaz, que sufre una serie de filtraciones no de intento de protección de la investigación, sino de un intento de sabotaje; es que si lo que declaró Karelim López, que señaló como su fuente siempre a Bruno Pacheco, ha sido corroborado y ha sido utilizado, lo que él va a brindar evidentemente es de un nivel de verificación muy superior al de Karelim López", dijo.

El abogado señaló que en estos momentos hay dos filtraciones de información fiscal, una es la que se pone en conocimiento de la opinión pública para proteger la investigación e impedir impunidad y la otra filtración que busca boicotear la investigación.

"Tanto policías, fiscales y nosotros estamos en el esfuerzo de determinar ¿quién filtra y por qué? Declaraciones oficiales de Bruno Pacheco no existen. Ayer se estaba firmando recién lo que se ha avanzado que son muchos menos temas de los que están saliendo", aseguró César Nakazaki.

En relación a la información revelada por el programa Panorama en el cual se señaló que Bruno Pacheco habría asegurado ante la Fiscalía que el presidente Pedro Castillo recibió dinero ilícito en Palacio de Gobierno, César Nakazaki no pudo confirmar esta declaración ya que las actas no están concluidas.



"No todo lo que está saliendo es exacto. Él ha iniciado una primera declaración que ni siquiera las actas están concluidas, ayer las hemos estado firmando. No estoy en situación de corroborar qué parte es cierta y que parte no. Lo que sí es correcto es que se ha acogido un procedimiento de colaboración eficaz es porque afecta la comisión de delitos y asume el compromiso de comprobar delitos de otras personas", dijo.

Karelim López no acudirá a citación

César Nakazaki aclaró que su defendida Karelim López no acudirá esta tarde a la citación de Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, para brindar declaraciones porque se encuentra cumpliendo una "serie de obligaciones en el procedimiento de colaboración eficaz".

"Tenía dos citas para esta semana. Te engañaría si es para hoy día, no lo tengo en la mente, pero había dos declaraciones para esta semana. Igualmente se le ha programado en la colaboración eficaz varias diligencias, entonces hemos pedido que se nos excuse para poder cumplir primero con esas obligaciones, así que Benji (Espinoza) tendrá que esperar hasta otro momento para poderla interrogar", expresó.

