(Daniel Salaverry ha reafirmado que la Controlaría auditará su propia gestión, pero también la de sus dos predecesores. El Congreso se halla en receso, pero la Comisión Especial podrá elegir a los dos rectores que completarán la Junta Nacional de Justicia. El Papa Francisco vivirá hoy una jornada inter-religiosa en la tierra en la que nacieron Mahoma y la religión musulmana).

¡Imposible no comenzar hoy expresando nuestra satisfacción por el rescate de cuatro trabajadores que permanecían encerrados en el socavón de una mina en la sierra limeña de Oyón!

Este ejemplo admirable de exitoso trabajo en equipo se produce en momentos en que el Parlamento se halla en receso de cinco semanas. Quedan pendientes algunos temas de fondo y otros relativos a comportamientos personales. Entre los de fondo el más importante es la Reforma de la Justicia ¿Cuándo entrará en funcionamiento la Junta Nacional de Justicia que podrá revisar nombramientos, sancionar jueces y magistrados? ¿Quiénes serán los dos rectores que la integrarán y que serán seleccionados por una Comisión Especial liderada por el Defensor del Pueblo?

Cada día que pasa nos resulta más evidente que la Judicial es la madre de todas las Reformas. Felices los países en que se respeta a los Jueces y donde nadie puede sentirse por encima de sus fallos.

El exministro Paredes y el 'Club de la Construcción'

Lo que descubrimos cada día hasta el exceso es que el dinero de nuestros impuestos no se ha usado en muchos casos para impulsar el desarrollo sino para enriquecer a funcionarios y allegados al poder. El caso del exministro Carlos Paredes parece ejemplar: pretende hacernos creer que nombró a un asesor, Carlos García Alcázar, al que no conocía y al que no atribuyó poder en el Ministerio de Transportes. Y sin embargo la Fiscalía y el exministro están de acuerdo en que este asesor jugó un papel crucial en el cobro de comisiones por un monto global de 17 millones de dólares. Necesitamos llevar a su término el proceso de esclarecimiento de toda la verdad y para eso es indispensable interrogar a los ejecutivos de las empresas brasileñas.

Daniel Salaverry y el Congreso

Con la misma severidad debemos sancionar toda forma de maltrato a mujeres. El Congreso tiene pendiente los casos de Moisés Mamani y López Vilela, sancionados por ahora en la Comisión de Ética. Por otra parte, el presidente Salaverry ha hecho saber que se ha tomado medidas contra el periodista César Castro , denunciado como acosador por la Congresista Marisa Glave. Salaverry ha anunciado también una “limpieza” en el personal del Congreso, para evitar que haya funcionarios nombrados por recomendaciones de autoridades y no por méritos. Ha confirmado también que la Contraloría auditará las adquisiciones llevadas a cabo bajo su gestión y las de sus dos predecesores, Luis Galarreta y Luz Salgado. Recomendó a sus “amigos voceros de Fuerza Popular que griten menos y escuchen más”.

El Salvador y el Papa Francisco

Lejos de nuestro país, las elecciones presidenciales en El Salvador han puesto término al bipartidismo que tuvo vigencia desde el fin de la guerra civil. Un disidente del Frente Farabundo Martí, Nayib Bukele, se impuso en la primera vuelta, derrotando al candidato de su ex-partido pero también al candidato del conservador ARENA. El nuevo presidente es un empresario de origen palestino, que a los 37 años tiene la experiencia de haber sido alcalde de la capital. Bukele, hijo de un clérigo musulmán, cambiará la actitud complaciente de su país con Venezuela y con el autócrata de Nicaragua, al que ha comparado con el dictador Somoza.

Mientras tanto el Papa Francisco se halla Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, en lo que es el primer viaje de un Pontífice a la península arábiga, tierra de origen del Islam. En los Emiratos, 85% de la población es extranjera, sobre todo trabajadores católicos venidos de Filipinas. A ellos se dirigirá el Papa, pero también a todos los hombres de buena voluntad que quieren más tolerancia y menos fanatismo religioso.

