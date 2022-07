Canciller dice que César Hinostroza no registra salida en aeropuertos de España, pero podría estar fuera del país

César Landa, ministro de Relaciones Exteriores. | Fuente: Cancillería

El ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, señaló esta noche que la Cancillería se encuentra atenta a la situación del exjuez supremo César Hinostroza, sobre quien pesa un proceso de extradición por el caso 'Cuellos Blancos del Puerto''.



“Hay protocolos propios de la cooperación judicial que se encarga el Ministerio de Justicia, pero también nosotros como Cancillería estamos informándonos porque nos corresponde cautelar”, manifestó el ministro.

El titular de Torre Tagle informó que, según la embajada no hay registro de salida del país por los aeropuertos. Sin embargo, indicó que se puede hacer tránsito entre países vecinos de Europa por vía terrestre mediante la zona Schengen.

“Las acciones de la cooperación judicial española están en función de los procedimientos y las normas internas que ellos tienen, y ciertamente en el espacio europeo, que se conoce como Schengen, en tanto no haya una orden de captura inmediata puede dar lugar a que esta persona se encuentre en el territorio o fuera”, expresó César Landa

Asimismo, resaltó que el sistema de intercambio judicial entre Perú y España está activo, por lo que se está aplicando los procedimientos para ubicar el paradero del exjuez supremo.

Landa indicó que si se confirma la fuga de Hinostroza, el hecho se pondrá en conocimiento de los países donde el exjuex supremo podría estar escondido, de manera confidencial y sin adelantar información para no poner en riesgo su ubicaciòn

“El paradero va a depender de las autoridades europeas que vienen realizando la ubicación, de modo tal que estamos nosotros esperando informaciones cada hora en torno a la ubicación”, expresó.



César Hinostroza, no habido en España

Según reveló el procurador público especializado en delitos de corrupción, Javier Pacheco, el exjuez supremo César Hinostroza estaría en condición de “no habido” en España, luego de que la justicia española decretó la búsqueda, detención e ingreso a prisión, a efecto de su entrega por el servicio de Interpol a las autoridades judiciales del Perú.

Pacheco indicó, en una entrevista a RPP, que el exmagistrado fue detenido a España ni bien llegó a ese país, pero luego fue liberado bajo ciertas reglas de comparecencia como ir al juzgado e informar de su paradero dos veces por semana. Sin embargo, desde hace un mes no cumple esas indicaciones.

"Se nos comunica que César Hinostroza no ha firmado el cuaderno desde el 2 de junio. No está cumpliendo con las reglas que se le impuso. Nosotros tomamos conocimiento ayer, por lo que presumimos que ya no está en suelo español. Mañana la Cancillería y la embajada harán un pedido formal pidiendole cuentas al Gobierno español", indicó el procurador anticorrupción.

Javier Pacheco manifestó que desde el 28 de junio pasado debió ser arrestado Hinostroza, pero nunca sucedió. Con respecto a su probable paradero, dijo no saber si le consta que estaría en Bélgica.

Hinostroza podría estar en Bélgica

Rubén Vargas, exministro del Interior, reveló a RPP que César Hinostroza Pariachi podría estar en Bruselas, Bélgica, tras fugarse de España luego de la orden de captura que tiene.

"El 3 de julio, el señor César Hinostroza se volvió a fugar. Esta vez desde España. Ese día el exmagistrado fue visto caminando por las calles principales de Bruselas, capital de Bélgica. Los que lo vieron son turistas peruanos que están de visita también en ese país. Es lamentable que un exmagistrado de la Corte Suprema esté protagonizando nuevamente una fuga para evitar su extradición", manifestó Rúben Vargas.

RPP se comunicó con familiares y abogados de Hinostroza, pero ellos aseguran desconocer lo sucedido por la supuesta salida del territorio español.

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios anunció ayer en un comunicado que la justicia española había decretado la búsqueda y detención del exjuex César Hinostroza Pariachi, quien aún se mantenía residiendo en Madrid.

"La Justicia Española, mediante una Resolución del 28 de junio del presente año, ha decretado la búsqueda, detención e ingreso a prisión del ciudadano César Hinostroza Pariachi, a efecto de su entrega por el servicio de Interpol a las Autoridades Judiciales de Perú", detalló la Procuraduría en el documento.