Carlos Caro indicó que la Fiscalía demostró su poder y Pedro Castillo tuvo que acudir a declarar

El presidente acudió a sede fiscal. | Fuente: Fiscalía

El abogado penalista Carlos Caro indicó que la Fiscalía demostró su poder y al presidente Pedro Castillo “no le quedó otra opción” que someterse a la investigación. En conversación con RPP Noticias, reconoció también el trabajo de la prensa.



“Creo que este resultado no se hubiera dado si la fiscal no hubiera comunicado sus impresiones sobre los ataques contra ella. [...] El poder de la prensa que algunos critican en un caso como este puede ser fundamental”, dijo Caro, en relación a la entrevista que ofreció la fiscal Benavides a RPP Noticias.



Asimismo, Caro consideró que una estrategia de defensa prudente sería “no declarar cuestiones de fondo hasta que se conozcan lo que hay en el expediente”. Según refirió, el cuaderno de colaboración eficaz de Bruno Pacheco todavía permanece en reserva y la defensa del presidente no accede a ella.

Investigación

“La Fiscalía tiene el deber de escoger algunos extractos y derivarlos al cuaderno de Castillo para que se pueda defender, pero ese proceso es lento. Primero, tiene que recibir toda la versión de Pacheco para luego hacer el traslado de prueba. Ese es el momento en que la defensa va a poder conocer detalles. Hoy no los conoce”, dijo.



El abogado procesalista penal Wilbert Medina consideró que el presidente Pedro Castillo “recobró la coherencia en su discurso” y tomó la decisión de ir a declarar al Ministerio Público.



“Este cambio de actitud con respecto a que deja off side a sus abogados. Hay un pensador detrás de los dos abogados”, indicó.



