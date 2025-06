Carlos Torres Caro dice que crisis en el Ministerio Público está poniendo en juego la estabilidad jurídica de la nación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El abogado y excongresista Carlos Torres Caro afirmó que se está poniendo en juego "la estabilidad jurídica" de la nación tras la reciente crisis en el Ministerio Público, pues las actitudes mostradas desde la Junta Nacional de Justicia, la Junta de Fiscales Supremos y el Congreso de la República "no aportan ni ayudan a la solución de este problema".

"La Junta, al haberse hecho una nulidad de oficio, es algo que no debió de hacer, pero lo hizo. La fiscal de la Nación, que está en su despacho, no puede utilizar mecanismos de sindicato como atrincherarse dentro de su función. Tampoco la señora exfiscal de la Nación puede ir e irrumpir como si estuviera Pedro en su casa. Es decir, todos los actores están actuando de una manera errada", apuntó.

Precisó que las soluciones a esta tensión entre fiscales deben provenir del Congreso, "el pilar ante este tipo de problemas"; pero de no ser el caso, deben actuar tanto la Defensoría del Pueblo como el Ministerio de Justicia.

Asimismo, calificó como "un precedente terrible" la decisión de la JNJ de reponerla como fiscal, a pesar de que el pleno anterior de esta entidad ya había decidido destituirla como fiscal suprema titular y fiscal de la Nación.

"Si ya una institución tomó posición, decidió sobre un asunto, corresponde a esa institución, por más que cambien las personas, porque las instituciones permanecen, las personas cambian, esas nuevas personas no pueden hacer de modo propio, de oficio, una situación en la que revoquen su propia decisión institucional para poner otra [...] porque mañana más tarde cualquier autoridad puede venir y decir 'no me gusta esto, lo cambio', y entonces esto genera una inestabilidad jurídica", refirió.

JNJ debe resolver impasse entre fiscales

Por ello, consideró que la propia JNJ es quien debe resolver este impasse jurídico y hallar "salidas excepcionales", con lo que también sugirió que otras instituciones como la Defensoría o el Minjusdh deben coordinar con las instituciones de justicia y llegar a un consenso.

"No es aceptable tanto la situación de que se retrotraigan las resoluciones por cualquier autoridad, como tampoco es aceptable que una autoridad se resista a las decisiones de otra autoridad", sostuvo.

Además, cuestionó la abstención del magistrado Francisco Távara en la votación que determinó la reincorporación de Benavides, por lo que consideró que la JNJ actual también requiere de una restructuración.

"Las pasiones humanas se ven traducidas en juicios, en problemas, y las personas que llegan a esos altos cargos, que deberían de llegar con una sabiduría necesaria como para no seguir echando gasolina a este problema, lamentablemente son las que más originan el incendio. Creo yo que esto va a merecer una reestructuración, no sé si será en este Gobierno, pero el próximo que venga definitivamente tendrá que cambiar todo esto", dijo.