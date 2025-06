Delia Espinoza: fallo de la JNJ sobre Patricia Benavides no tiene validez si no lo firman sus siete magistrados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, aseguró que la resolución de la Junta Nacional de Justicia que repone a Patricia Benavides como titular del Ministerio Público solo puede tener validez siempre y cuando esta tenga la firma de los siete magistrados que conforman el colegiado, algo que señaló no sucedió por la inhibición de Francisco Távara.

"Sería bueno que se averigüe si es que se resolvió la excusa que presentó el señor (Francisco) Távara, porque en su carta él se excusa: 'sigamos el procedimiento'. El derecho es formal, hay que documentarlo y explicarlo. Él dijo que no le respondieron ¿y eso le da validez al procedimiento que siguió? Si no hay siete firmas no hay resolución, es por la ley", recalcó en una entrevista para Canal N.

Delia Espinoza manifestó que la notificación que le envió la JNJ con respecto a la reposición de Patricia Benavides fue devuelta al colegiado. Según señaló, la razón para eso es que no se presentaron las pruebas que certifiquen la votación de todos los magistrados.

"Se me notifica (el pasado lunes), me traen el documento de Secretaría General la resolución de la JNJ, lo leímos, evaluamos y devolvimos. ¿Por qué? porque tiene solamente la resolución completa con la firma del presidente, no trae video público de la deliberación y votación. Por lo tanto, debemos tener esa certeza jurídica de que han votado los miembros del colegiado porque no es solo un magistrado, sino siete", indicó.

Delia Espinoza manifestó que no tiene problemas en reunirse con Patricia Benavides y recalcó que ya han conversado en el pasado. No obstante, justificó el por qué no la atendió cuando irrumpió el pasado lunes en la sede institucional.

"Yo en ese momento no la podía recibir porque hubiera convalidado un acto violento y eso es un mal precedente que hubiera dejado en la institución. Eso no se hace", enfatizó.

No hay crisis

Por otro lado, Delia Espinoza negó que se haya atrincherado dentro del Ministerio Público ni que exista una supuesta pugna de poderes, crisis o caos institucional.

"Estamos trabajando y lo que ocurrió el día lunes simplemente se superó, se hizo una defensa institucional y no hemos dejado de trabajar. No se ha paralizado el trabajo en el Ministerio Público”, expresó.