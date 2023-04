Luis Vargas Valdivia califica de "absurda" la imputación contra expresidente de la Confiep en el 'caso cócteles'

Luis Vargas Valdivia, abogado de la Confiep y exprocurador anticorrupción | Fuente: RPP

El exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia, abogado de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), calificó este jueves de "absurda" la imputación de la Fiscalía de la Nación contra Ricardo Briceño, expresidente del gremio, como supuesto autor del delito de lavado de activos y como presunto responsable del delito de fraude en la administración de personas jurídicas en agravio de la citada institución en el Caso cócteles.

En Ampliación de Noticias, Luis Vargas Valdivia explicó el caso que involucra a Ricardo Briceño, un día antes que la Segunda Sala Constitucional de Lima vote el habeas corpus presentado por Ricardo Briceño tras la acusación presentada por el fiscal José Domingo Pérez.

"La Fiscalía del doctor Domingo Pérez remitió copias para que se abriera proceso por delito de fraude en la mención de persona jurídica, denuncia esta que fue desestimada de plano por la Fiscalía (...) siendo esto así no entendemos cómo la Fiscalía insiste en sostener que el señor Briceño es responsable por actos que, en modo alguno, constituyen delitos y menos aún han afectado a Confiep. Lo que nos preocupa también es que el juez de la investigación preparatoria ha aprobado la acusación esperando el juicio oral, cuando es imposible en este caso lograr una sentencia condenatoria por delito lavado de activos ya que hay que acreditar haber recibido activos procedentes de un delito y en este caso no hay delito. No se ha cometido delito de fraude en la administración de personas jurídicas", dijo.

Por tal motivo, Luis Vargas Valdivia espera que mañana, viernes, el Poder Judicial admita el hábeas corpus contra la decisión del juez y ordene que el Ricardo Briceño sea retirado del proceso. "La Fiscalía no tiene elemento alguno para mantenerlo en el proceso", insistió.

¿Cómo se originó el caso?

Luis Vargas Valdivia recordó que en el 2010, 2011 y 2012 la Confiep convocó a una campaña de difusión de medios de comunicación de diversos spots para generar en la población el concepto de la importancia de la inversión privada para la economía y el desarrollo del país.

"En el año 2011 se produce un evento convocado precisamente por el señor (Ricardo) Briceño para dar cuenta de sus actividades. En ese evento los concurrentes acuerdan impulsar esta campaña a efectos de una serie de donaciones de empresas privadas, entre esas empresas se encontraba Odebrecht, representada por (Jorge) Barata. Esos aportes fueron ingresado a través del sistema financiero y utilizados para la publicación de estos spots", dijo.

Precisó que la Fiscalía de la Nación sostuvo en un primer momento que Jorge Barata señaló que en ese evento se había solicitado aportes a efectos de favorecer la candidatura presidencial de Keiko Fujimori.

"En el curso del proceso Confiep ha aportado auditoría que da cuenta precisamente del origen de los fondos, el ingreso de los mismos y el destino de estos. Asimismo, se contrató los servicios de dos empresas que se encargaron de verificar las publicaciones de estos spots. ¿Qué más se ha actuado? las declaraciones de todos los empresarios que concurrieron a ese evento que coinciden todos en señalar que el objetivo de esas donaciones eran esos spots publicitarios y nunca se habló de favorecer a la señora Fujimori", aclaró.

Sin embargo, Luis Vargas Valdivia, precisó que luego la Fiscalía, al finalizar el proceso, varió la imputación contra Ricardo Briceño y argumentó que la Confiep no estaba facultada para recibir aportes de empresas en sus estatutos, y que en tal sentido, al haber recibido dinero se cometió el delito de fraude en la administración de personas jurídicas en agravio de Confiep.

"Y que ese dinero finalmente se utilizó en una campaña que benefició a la señora Keiko Fujimori. Esa imputación resulta pues absurda ¿por qué? porque Confiep en el transcurso del proceso ha señalado de manera reiterada que el objetivo de esa campaña era generar conciencia de la inversión privada y no favorecer a la señora Fujimori ni a ningún otro partido político", expresó.

