Caso Kenji Fujimori: consideran “insuficientes” los argumentos para condenar al excongresista

El abogado penalista Julio Rodríguez analizó la sentencia de cuatro años y seis meses de prisión de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema contra el excongresista Kenji Fujimori por el delito de tráfico de influencias.

En Ampliación de Noticias, el especialista -quien fue defensor de Kenji Fujimori al inicio del proceso- consideró “insuficientes” los argumentos esgrimidos por la sala para condenar al hermano de Keiko Fujimori.

“Yo encuentro personalmente que los argumentos de la Corte Suprema son insuficientes para una condena, para el delito del tráfico de influencias. Primero, dicen que el medio corruptor, es decir la dádiva, la ventaja, el beneficio, que se estaba ofreciendo para el delito de cohecho, para la corrupción; era insuficiente, que no era idóneo, no era preciso. Pero es el mismo hecho, no es otro hecho, que la Sala Suprema dice que sí es válido para tráfico de influencias”, manifestó.

“Hay una incoherencia absoluta, porque no puedo decir que este mismo hecho es insuficiente, no tiene la idoneidad (para el delito de cohecho); pero para el otro delito digo que sí”, sentenció.

¿Por qué no se ejecuta la sentencia?

Julio Rodríguez explicó por qué la sentencia contra Kenji Fujimori no se ejecutará inmediatamente. El abogado explicó que esto se debe a la “vigencia del principio de inocencia”, según el cual “cualquier persona es reputada inocente hasta que exista una sentencia firme y definitiva que quebrante esa presunción”.

“Por lo tanto, mientras la sentencia pueda ser impugnada y revisada, lo que ha hecho la Corte Suprema es aplicar el Código Procesal Penal que establece que, si las condiciones del sujeto no ameritan que esa pena se efectivice, esta va a quedar en condición de suspendida; pero le van a colocar reglas de comportamiento para evitar que esta persona se pueda sustraer del proceso, huir”, remarcó.

El experto aseguró que Kenji Fujimori no deberá pagar reparación alguna, ya que la sentencia “se impugna globalmente, no solo en las consecuencias punitivas, sino también en las consecuencias civiles, en la reparación”.

