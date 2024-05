¿Cómo podría repercutir en el Perú la decisión de la justicia brasilera de anular todos los procesos contra Marcelo Odebrecht?

Judiciales La Corte Suprema de Brasil anuló las decisiones tomadas por un tribunal regional contra Marcelo Odebrecht por las que terminó condenado por corrupción

La Corte Suprema de Brasil anuló ayer, martes, las decisiones tomadas por un tribunal regional de Curitiba contra Marcelo Odebrecht por las que terminó condenado por corrupción en el ámbito de la operación 'Lava Jato'.



La instrucción fue resuelta por el magistrado José Antonio Días Tofolli, juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, y además ordena suspender todos los procesos penales abiertos contra el empresario.

Ante esta situación, cabe preguntarse si la decisión tendrá un impacto en los procesos que se siguen por dicho caso en nuestro país. Al respecto, RPP conversó con la exprocuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Katherine Ampuero, y con la procuradora ad hoc para el caso Odebrecht, Silvana Carrión.

¿Cómo podría repercutir en el Perú la decisión de la justicia brasilera?

Katherine Ampuero indicó que "de todas maneras, va a tener una incidencia"; sin embargo, sostuvo que "eso no quiere decir que nuestros jueces van a tener que resolver de la misma manera que han resuelto los jueces en Brasil".

"Lo resuelto por los jueces brasileros va a ser utilizado por la defensa de los investigados en los procesos en el Perú. Eso va a ser materia de controversia, de debate; por eso digo que de todas maneras va a tener una incidencia porque esos temas no iban a ser materia de debate, de pronunciamiento por parte de nuestros jueces", aseveró.

"No quiere decir que nuestros jueces tengan que resolver de manera idéntica, porque nuestros jueces tienen independencia y autonomía. Pero (...) va a ser un tema de controversia sobre el cual nuestros jueces van a tener que pronunciarse, porque la defensa de los investigados va a traer el pronunciamiento de las autoridades brasileras como argumentos de defensa, por supuesto", sostuvo.

En ese sentido, Ampuero recordó lo sucedido en el proceso contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia.

"Recordemos que, a pesar de que los brasileros en nuestra colaboración eficaz en el Perú se comprometieron a declarar todas las veces que sean citados por las autoridades peruanas, ellos simplemente no cumplieron con esa obligación, no se presentaron al juicio oral de Ollanta Humala y Nadine Heredia y los demás investigados en ese proceso. Pese a las varias notificaciones que nuestros jueces les hicieron a pedido del Ministerio Público, no vinieron a declarar. Lo mismo podría suceder en los otros procesos", precisó.

Respecto a las medidas que se podrían tomar para evitar una situación similar a la ocurrida en el proceso contra Humala Tasso, la exprocuradora indicó que estas "se debieron tomar hace muchísimo tiempo".

"Sabemos que la empresa corrupta y sus funcionarios solo han reconocido hechos de corrupción en 4 obras, nada más (…) Nos vendieron que el acuerdo (que llevó a cabo el Equipo Especial para el caso Lava Jato) tenía una cláusula progresiva de entrega de información, y que iban a suscribir adendas a ese acuerdo de colaboración eficaz, pero lo real y concreto es que no se ha firmado ninguna adenda a ese acuerdo, y ellos no han reconocido hechos de corrupción en otras obras, menos en el caso Gasoducto, porque ahí nos han demandado ante el CIADI; tampoco en Rutas de Lima, Chavimochic, Olmos, y todas las demás. Solo 4 obras y ahí han cerrado", resaltó.

"Entonces, lo que debieron haber hecho y todavía se puede hacer es comprenderlos como investigados en esos otros procesos donde no han reconocido haber cometido hechos de corrupción (…), porque es muy clara la ley de colaboración eficaz cuando señala que los beneficios se otorgan en los procesos donde ellos han reconocido haber cometido delitos", puntualizó.

Silvana Carrión: "La decisión de la justicia brasileña no alcanza al proceso de colaboración de Marcelo Odebrecht"

Por su parte, la procuradora ad hoc para el caso Odebrecht, Silvana Carrión, indicó que la decisión de la justicia brasileña no alcanza al proceso de delación o colaboración “del señor [Marcelo] Odebrecht”.

En ese sentido, explicó que las evidencias que han sido presentadas en los procesos penales peruanos fueron dadas bajo nuestras normas jurídicas y que por lo tanto es un juez local el que tiene que evaluar dichas pruebas.

No obstante, sostuvo que, si bien la justicia peruana es independiente, esta acción podría conllevar a que las defensas legales de los investigados en el referido caso tomen como referencia los criterios señalados en Brasil.

“Sin duda lo que ha sucedido en Brasil va a ser utilizado por las defensas en las investigaciones, pero no significa que los jueces peruanos van a acatar o van a tener que regirse por lo que la justicia brasileña ha decidido”, señaló en el programa Nunca es tarde de RPP.

“No consideraría que se dejen influenciar por lo que está decidiendo la justicia brasileña porque los jueces peruanos tienen que pronunciarse sobre las investigaciones y cómo la prueba ha sido introducida en cada investigación aquí en el Perú”, agregó.

Asimismo, recordó que las pesquisas en el país sobre el caso Lava Jato se han visto alimentadas por información de colaboradores eficaces tanto de empresas peruanas como de personas naturales e incluso de funcionarios de la constructora brasileña.

“Hay funcionarios de Odebrecht que se han sometido a la colaboración eficaz bajo las leyes peruanas y han entregado información bajo las leyes peruanas”, concluyó.