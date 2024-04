Katherine Ampuero: "Wilfredo Oscorima puede ser el próximo investigado dentro de la misma carpeta que Dina Boluarte"

Judiciales Ampuero consideró que situación de Dina Boluarte es grave

Ampuero consideró que situación de Dina Boluarte es grave | Fuente: Composición Presidencia

La exprocuradora Katherine Ampuero se refirió a la toma de declaración del Gobernador Regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien se acogió al derecho a guardar silencio, pese a que asistió a la Fiscalía en calidad de testigo. Al respecto, Ampuero señaló que Oscorima podría pasar a ser investigado en la misma carpeta fiscal que la mandataria Dina Boluarte.

"En principio, quien tiene derecho a guardar silencio es el investigado. Pero él ha concurrido en calidad de testigo y tiene la obligación no solo de contestar, sino de hacerlo con la verdad, porque existe el delito de falso testimonio", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"Sin embargo, la ley señala que si de las respuestas de alguna pregunta formulada por las partes puede formular su responsabilidad penal por los hechos que se están investigando, la ley le otorga el derecho a guardar silencio, a no autoinculparse", manifestó.

"Eso no descarta que el Ministerio Público amplie la investigación para comprenderlo a él y cambiar su situación jurídica de testigo a investigado. Él puede ser el próximo investigado dentro de la misma carpeta fiscal que la presidenta de la República", agregó.

Ampuero consideró que situación de Dina Boluarte es grave | Fuente: RPP

Responde a Gustavo Adrianzén: "Yo no creo que todo acabe mañana"

En otro momento, Ampuero se mostró en desacuerdo con las declaraciones del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien señaló que las investigaciones por el 'Caso Rolex' se acabarán mañana con la declaración de Dina Boluarte.

"Yo no le creo, porque ya ha dado incluso otras declaraciones en el trascurso de los días pasados que no han obedecido a la verdad y han enturbiado más la situación de la presidenta Dina Boluarte. Se ha complicado su situación legal no solo por parte del premier, sino por su propia defensa, porque hemos escuchado a uno de sus abogados deslizar que podría ser de un fan enamorado", aseveró.

"Desde el inicio de la investigación hemos visto a una presidenta que rehúye a la acción de la justicia, que más bien dilata la investigación. Hace ya mucho tiempo debió dar una explicación no solamente al Ministerio Público, sino a todo el país, porque es la más alta funcionaria de todo el Estado peruano. O poner incluso los relojes a disposición del Ministerio Público. Vamos a ver si lo presenta el viernes, aunque dudo mucho", añadió.

"La situación legal de Dina Boluarte es grave"

Finalmente, consideró que la situación de la mandataria se agrava cada vez más, pues se están incluyendo nuevos elementos que podrían recaer en la presunta comisión de otros delitos.

"Su situación legal no solo es grave por el tema de los relojes, porque ahora la investigación tiene más hechos. Cada vez se va ampliando más no solo para incluir más hechos, sino más delitos", mencionó.

"Por ejemplo, los hechos que se han acoplado con la disposición de ampliación es para incluir nuevas joyas, como la pulsera Cartier, otras joyas que también han encontrado y operaciones sospechosas. Además, se ha encontrado un indicio de un desbalance patrimonial que supera los 400 mil soles", culminó.