Fiscalía reitera pedido de impedimento de salida del país por 36 meses contra Lourdes Flores por caso Lava Jato

Judiciales Flores Nano dijo que su caso debió haber sido archivado, por lo que espera que se le imponga un mandato de comparecencia simple

El Ministerio Público insistió en su pedido al Poder Judicial para que ordene el impedimento de salida del país por 36 meses contra la excandidata presidencial Lourdes Flores Nano, como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por el caso Lava Jato.

Durante una audiencia virtual realizada este lunes 13 de mayo la fiscal adjunta superior Teresa Tapia Cruz solicitó a la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional que revoque el extremo de la resolución emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho, en noviembre del 2023, en la que declaró infundado el pedido fiscal para que Flores Nano no salga del territorio nacional por tres años a fin de garantizar su permanencia en esta investigación preparatoria.

Fiscalía alega peligro inminente de evadir la justicia

La fiscal sostuvo que Lourdes Flores Nano es miembro de organizaciones internacionales, renovó su pasaporte, tiene familia en México y cuenta con capacidad económica para ir y venir del país, por lo que existe el peligro inminente de que se pueda sustraer de la acción de la justicia.

Además, la representante del Ministerio Público resaltó que sobre la excandidata presidencial por el Partido Popular Cristiano (PPC) no pesa la regla de conducta que le prohíba ausentarse de la localidad donde reside sin previa autorización judicial.

También solicitó a la sala superior que incremente de 10 mil a 250 mil soles el monto que deba pagar por concepto de caución económica para que pueda seguir afrontando bajo mandato de comparecencia con restricciones esta investigación preparatoria al resaltar la naturaleza del delito de lavado de activos por el que es investigada, y además por su condición económica al tener ingresos hasta por 500 mil soles.

Alegatos de defensa

La defensa legal de Lourdes Flores Nano demandó al tribunal superior que rechace los requerimientos de la Fiscalía al sostener que, en la actualidad, su patrocinada no cuenta con visa americana, sus ingresos son de 44 mil soles, sus bienes se encuentran con orden de inhibición, tiene deudas bancarias y vive solo de su trabajo como árbitro y de su estudio jurídico.

Asimismo, la exlideresa del PPC ejerció su autodefensa y afirmó que siempre ha vivido de su trabajo y no de la política, que no lavó activos y que a su patrimonio no ingresó dinero mal habido. Resaltó también que, a diferencia de otras investigaciones, en su caso ha preferido que “las pruebas en el expediente hablen”.

Flores Nano también reclamó “un acto de honestidad intelectual” al señalar que durante la investigación hay hechos que han sido desacreditados, por lo que, a su juicio, su caso debió haber sido archivado. En ese sentido, dijo esperar que se le imponga un mandato de comparecencia simple como demandó su defensa legal, ya que su conducta es intachable y no va a pedir permiso al juez para salir del país.

Tras haber escuchado a las partes, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional informó que emitirá su decisión dentro de un plazo razonable, la cual será notificada a sus respectivas casillas electrónicas.

Vale resaltar que el Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato investiga a la abogada Lourdes Flores por el presunto delito de lavado de activos, a raíz de supuestos aportes de las empresas brasileras Odebrecht y Camargo Correa para financiar su campaña presidencial del 2006, y su campaña municipal a la alcaldía de Lima del 2010.