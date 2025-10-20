PJ ordenó ampliar por 24 meses plazo de investigación a Rafael López Aliaga por caso 'Panama Papers'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial ordenó que se amplíe por 24 meses el plazo de la investigación preparatoria seguida al exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y otros por el caso Panama Papers.



El juez Jorge Chávez Tamariz adoptó esta medida al declarar fundada "en parte" la solicitud que hizo la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Cuarto Despacho) para que se ordenara una prórroga de esta investigación preparatoria, pero por un plazo de 36 meses.



Mediante una resolución emitida el último 26 de setiembre, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado determinó que 24 meses es un tiempo razonable para agotar la investigación preparatoria y emitir el pronunciamiento de fondo de la controversia y por las diligencias que están pendientes a llevarse a cabo, como la de culminar una pericia contable y financiera del 2010 al 2018 y ampliada del 2018 al 2021, tomar las declaraciones testimoniales de dos extranjeros y ocho nacionales, así como requerir asistencia judicial a Estados Unidos y Panamá, y determinar si se comprende a tres empresas como "personas jurídicas" dentro de este caso.



"Necesariamente debe tenerse las actuaciones importantes como la pericia contable financiera, que alcanzará a las personas jurídicas como ha dicho el fiscal están curso de ser incorporadas al proceso, declaraciones testimoniales nacionales y extranjeros y asistencia judicial internacional porque las referidas personas jurídicas están domiciliadas fuera del Perú, corresponde imponer solo 24 meses de plazo como prórroga de la investigación preparatoria", sostiene Chávez Tamariz en su resolución.



La Fiscalía investiga el manejo de fondos que ascendería a un millón de soles de la Caja Municipal de Crédito Popular entre los años 2012 y 2014, entre otros hechos.