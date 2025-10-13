Susel Paredes: A Rafael López Aliaga "nunca le interesó Lima"

La legisladora Susel Paredes reprochó al precandidato presidencial Rafael López Aliaga por la intervención de una niña durante un acto oficial en el parque de la Exposición, y consideró que "los políticos no deben usar menores de edad para sus campañas políticas".

La congresista Susel Paredes, del Bloque Democrático Popular, criticó duramente al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien renunció oficialmente a su cargo de alcalde de Lima para postular a la Presidencia de la República en las elecciones generales de 2026.



"Ayer ha hecho una falsa rendición de cuentas que, en realidad, en mi opinión, ha sido un gran lanzamiento de su candidatura", dijo en una entrevista en el programa Prueba de fuego, de RPP TV.



La legisladora, quien lanzó recientemente su precandidatura a la Municipalidad Metropolitana de Lima, reprochó al ultraconservador López Aliaga por la presencia de una menor de edad durante su acto en el parque de la Exposición, en el centro de Lima.



"Una niña que, evidentemente está puesta ahí por razones de la performance del espectáculo, le dice: 'Tú debes ser el presidente de la República'", contó indignada.



En ese contexto, Paredes calificó de "terrible" dicha situación y consideró que "los políticos no deben usar menores de edad para sus campañas políticas".



Lima “no es un premio consuelo”

La congresista indicó también que a Rafael López Aliaga "nunca le interesó Lima" y mencionó a Renzo Reggiardo, quien asumió como alcalde encargado de Lima.



"Y ahora entra Reggiardo, pero va a postular a la alcaldía; entonces, también va a abandonar Lima. ¿Y después quién vendría? ¿Fabiola Morales? Pero parece que quiere ser congresista. Y luego viene Julio Gagó, que también va a abandonar Lima", expresó.



"¿Qué cosa creen que es Lima? Por favor, no es un premio consuelo ni es cualquier cosa para que vengan a la capital de la República del Perú a hacer política mientras llegan al puesto que verdaderamente quieren", añadió Susel Paredes.