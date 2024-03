"De ninguna manera": Gustavo Adrianzén descartó renuncia de Dina Boluarte tras allanamientos fiscales

Judiciales Gustavo Adrianzén descartó renuncia de Dina Boluarte tras allanamientos fiscales

En entrevista exclusiva con RPP, el premier criticó el allanamiento en casa de Dina Boluarte

El jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, descartó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, vaya a renunciar a su cargo, tras los allanamientos fiscales a su casa y en Palacio de Gobierno, como parte de las diligencias del llamado ‘caso Rolex’.

“De ninguna manera”, señaló tajantemente en diálogo exclusivo con RPP esta madrugada, mientras se desarrollaban los citados allanamientos.

Asimismo, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) rechazó que las diligencias fiscales vayan a motivar dimisiones en el seno del Gabinete.

“No tengo ninguna razón para creer que algún miembro del Gabinete o yo vayan a presentar su renuncia por una situación como esta”, manifestó.

Todo lo contrario, el jefe del Gabinete expresó su respaldo y “solidaridad” a la mandataria, tras lo cual rechazó “estas acciones políticas desestabilizadoras, que se encubren en cuestionables disposiciones jurisdiccionales, que no hacen sino reafirmar que hay una politización de la justicia que resulta intolerable”.

Sobre la vacancia presidencial

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el Congreso de la República impulse una vacancia presidencial contra Dina Boluarte, el jefe del Gabinete se mostró confiando en que esto no prospere.

“Nosotros, y yo lo he manifestado varias veces, respetamos cada una de las acciones del Congreso de la República, algunas de ellas no las compartiremos, como este presunto pedido de vacancia; pero esto forma parte de la gimnasia que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo”, comentó.

“A mí me parecería un despropósito (que se presente una moción de vacancia) y me imagino que también muchos otros parlamentarios y gran parte de la ciudadanía comparte esta posición. Yo la verdad no creo que prospere”, sentenció.

Adrianzén adelantó que “es muy probable” que la presenta tenga una reunión con su Gabinete en Palacio. Al respecto, el titular de la PCM adelantó que varios ministros ya se encuentran en la sede gubernamental desde la madrugada.