Esta es la transcripción del audio:

Elisbán Belisario: Aló, doctor

César Hinostroza: ¡Aló!

EB: Doctor, buenas tardes

CH: Un ratito, no cuelgues Belisario

EB: Ok

CH: Hola, mi hermano ¿Cómo estás? Belisario

EB: Doctor, ¿qué tal hermanito? Muy buenas tardes ¿Dónde se encuentra, doctor?

CH: Allí en mi despacho pues hermano, trabajando, aquí en el Palacio de Justicia

EB: Oye, hermanito lindo. Yo te llamé antes de Navidad para hacerte un presente, para saludar, pero nunca he tenido surte de ubicar. Pucha, qué bueno hermano. Que lo pase muy bonito, hermanito lindo. Espero que este año sea mejor para todos.

CH: De igual manera

EB: Ante todo, un feliz año que pasemos todo este año ¿no?

CH: Claro, y también hermano, el año pasado fue bueno para nosotros porque hemos tenido la oportunidad de conocernos ¿no?

EB: Sí, hermanito, sí; tenemos siempre que almorzar. De repente cenar por ahí, ¿no doctor?

CH: Sí

EB: Espero no perder contacto pues doctor, yo siempre estoy acá por Lima.

CH: Ya, justo a raíz de la última reunión que tuvimos en la casa de “Melita” …

EB: …Ajá

CH: …te hice una consulta. En realidad, consulta no tanto, sino tú me diste un dato que me interesó, sobre Panamá.

EB: Claro, claro que sí. Panamá, Nicaragua, creo. Sí, sí

CH: Ya, pero más que nada pa' turismo, hermano. Todavía negocio no, vamos a ver si poco a poco se puede…

EB: Ah, claro, vamos pues doctor. Conversamos cuándo… dime.

CH: Qué pasa. Estamos saliendo de vacaciones en febrero todos los jueces

EB: Ah, mira ve, qué lindo, qué bueno. Mira…

CH: Entones, yo quería ver este…qué posibilidades de que nos guíes, nos des una orientación… a dónde podemos ir.

EB: Hermanito, ¿cuándo nos reunimos ah…?

CH: Tú dirás, ¿cuándo tienes tiempo?

EB: Tú dime hermanito, tú dime ahora. Un desayuno, un almuercito a partir del día jueves, viernes. Mañana es miércoles, tú dime, sacamos tiempo y coordinamos mejor. La casa está allá hermanito, la casa es tuya no hay problema.

CH: Qué te parece si nos reunimos…el viernes sería.

EB: Viernes, tú dime la hora.

CH: Al mediodía.

EB: En la tarde, más tranquilo un café ¿no?

CH: Almorzamos, si no ¿O almuerzas tú en tu casa?

EB: No, no. Yo almuerzo normalmente afuera, afuera.

CH: Por eso pues, almorzamos por ahí.

EB: Ya pues, hermanito. El viernes almorzamos. O el día sábado más tranquilo ¿qué te parece a ti?

CH: Sábado, ya. El sábado a veces salgo a la playa, llevo a los chicos, a mi esposa.

EB: Ya…

CH: Mejor viernes. Jueves o viernes, a ver consulta tu agenda

EB: Ya, hermanito. Yo coordino y te llamo hermanito ¿a qué es bueno para llamarte hermanito? ¿En la nochecita en la mañana?

CH: En las tardes, tarde o en la noche

EB: ¿A partir de qué hora?

CH: A partir de las 3 para adelante

EB: Ya hermanito, yo te llamo a esa hora, entre mañana y pasado a más tardar, para confirmarte para almorzar, hermanito. Por favor.

CH: No te olvides, no te olvides

EB: No, hermanito, no, no. Al contrario. Un abrazo

CH: Ya pues Belisario, gracias

EB: Ya, doctor. cuídate mucho. suerte

CH: Chau, hermano

EB: Chau, hermano.