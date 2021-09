César Hinostroza no descarta acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras rechazo a su solicitud de asilo

Justicia española rechaza solicitud de asilo de César Hinostroza | Fuente: Foto: Andina

El exjuez supremo César Hinostroza aseguró que "seguirá luchando" luego de que la Audiencia Nacional española rechazara este jueves concederle asilo político y adelantó que, de ser el caso, recurrirá hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

"No voy a hacer ningún comentario sobre la sentencia porque es amplia; sin embargo, debo destacar que el juez ponente; es decir, el que tuvo el expediente en todo momento, y el que estudió las pruebas y analizó y evaluó minuciosamente los actuados, el señor Javier López Candela, ha opinado y ha dado un voto particular en el sentido de que se declare fundada mi solicitud de asilo y se me conceda protección internacional", señaló.



En declaraciones a RPP Noticias, el exmagistrado destacó que el ponente de su solicitud resaltó que su defensa ha presentado "una gran cantidad de pruebas que acreditan la persecución por móviles políticos" por su presunta vinculación con el partido Fuerza Popular.

En esa línea, recordó que en el Perú se "satanizó" una comunicación telefónica con un supuesto empresario que hablaba de una 'señora K', en referencia a Keiko Fujimori. Para el exmagistrado, este fue el motivo para que "políticos opositores" y quienes "odian a ese partido", tramen una serie de accionas "para perseguirme y penalizar mis comunicaciones".

"Dice el señor juez ponente para que se estime la demanda que no hay una actuación objetiva de la Fiscalía del Perú, tampoco la Corte Suprema está actuando objetivamente, el Congreso actúa por móviles políticos e incluso destacan cuando el congresista César Segura dijo que habían acusado al señor Hinostroza por presión mediática y en el último Congreso Gino Costa me acusó nuevamente por el delito de organización criminal, no obstante que la Audiencia de España rechazó ese delito", señaló.

"De igual manera, señalan que no hay ninguna garantía para que el señor Hinostroza tenga un proceso justo en el Perú. Estas y otras pruebas que obran en el expediente demuestran fehacientemente que yo soy un perseguido político. Se ha encubierto el móvil a través de presuntos hechos delictivos, incluso -y eso lo verá la Corte Suprema de España- actualmente la Corte Suprema viene actuando como una mesa de partes del Ministerio Público", agregó.

Justicia española rechaza solicitud de asilo

La Audiencia Nacional española rechazó conceder el asilo al exjuez supremo César Hinostroza, cuya extradición al Perú aprobada por esta corte española, quedó paralizada mientras se resolvía su petición de asilo por supuesta persecución política.

La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, en una resolución conocida este jueves, rechazó el asilo tras un recurso interpuesto por el exjuez peruano en 2019, después de que fuera rechazada su petición en 2018.



Los magistrados descartaron “que se haya acreditado la existencia de persecución política frente al recurrente", o “que exista un móvil político oculto tras la iniciación de causas penales".

En su petición de asilo, Hinostroza se declaraba víctima de una "trama" encabezada por el expresidente de la República de Perú, Martín Vizcarra, "quien mediante su influencia y presión sobre la Policía, Fiscalía, Poder Judicial, una ONG, el Congreso, y los medios de comunicación afines al gobierno, tenía como objetivo imputar delitos inexistentes o conductas atípicas” contra él “por su presunta afinidad con el partido político Fuerza Popular (liderado por Keiko Fijimori), todo ello fundamentado en prueba obtenida ilícitamente".

Sin embargo, la Sala observa que Martín Vizcarra ya no es presidente de Perú, y tampoco existen "datos objetivos" que permitan concluir que el expresidente esté al frente de la trama que se relata, "pues si éste controla a voluntad el poder ejecutivo, legislativo y judicial no parece congruente".

La Sala tampoco acepta que, si la alegación de persecución política es por su supuesta vinculación con el partido de Keijo Fujimori, fuera "el propio Congreso, con mayoría de representantes de dicho partido, el que inhabilitó al recurrente y autorizó que se formulara acusación por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, patrocinio ilegal, y negociación incompatible".

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: