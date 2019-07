Walter Ríos declaró ante la Fiscalía tras acogerse a la confesión sincera. | Fuente: Andina

El recluido expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao Walter Ríos aseguró al Ministerio Público que el prófugo exjuez supremo César Hinostroza influía en los nombramientos en el Primer Puerto, según informa el diario El Comercio.

“César Hinostroza dejó de ser juez superior del Callao, pero nunca dejó de influenciar en temas como designación de jueces supernumerarios, designación de servidores (administrativos), como es el caso de Verónica Rojas, Pilar Chuquizuta Farro, (...) etc.”, sostuvo ante la Fiscalía.

Según el testimonio de Ríos Montalvo, difundido por el diario El Comercio, Hinostroza Pariachi tenía injerencia en la designación de jueces y personal administrativo, pese a que laboraba en la Corte Suprema.

“Él (Hinostroza) tenía interés en que nuestro grupo mantenga la hegemonía de la corte del Callao”, agregó en su declaración que, según el citado periódico, se dio tras acogerse al beneficio de la confesión sincera.

Walter Ríos dijo, además, que el destituido exjuez, actualmente en Madrid con pedido de extradición pendiente en su contra, “me instigó y me presionó para que pueda apoyar a Guido Aguila Grados en el nombramiento de su concuñada Verónica Rojas”.

“Esta persona me mencionaba que tenía que apoyar a las personas y que tenía que servir para que después me sirvan”, dijo Ríos a los fiscales que lo interrogaron.

Joel Macera, abogado de César Hinostroza, rechazó las declaraciones de Walter Ríos, calificándolas de “falsas”. “Hinostroza no tenía ningún interés en la designación de personal jurisdiccional ni administrativo en la Corte Superior del Callao. Las afirmaciones que sostiene Ríos Montalvo no tienen ningún asidero probatorio y muestra de ello es que hasta la fecha sus afirmaciones no han sido corroboradas”, sostuvo a la citada publicación.

El Comercio consultó también a Guido Aguila sobre las declaraciones de Ríos. Sin embargo, este se limitó a señalar que “lo que tenga que decir lo diré en los ámbitos correspondientes”.