Exmagistrado es investigado por el presunto delito de cohecho activo genérico. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El exjuez supremo César Hinostroza negó haber utilizado el pasaporte diplomático que le ayudó a gestionar para él y su familia el embajador César Enrique Bustamante Llosa para salir del Perú en octubre del 2018 a través del control binacional de Tumbes.

"Se está diciendo que el pasaporte que tramité ante Cancillería habría servido para salir por Tumbes. Totalmente falso. Yo he salido con el pasaporte ordinario que utiliza cualquier ciudadano", señaló en entrevista exclusiva con RPP Noticias en la que también confesó que conoció a Bustamante Llosa "en un evento internacional".

El pasado 3 de junio el Poder Judicial dictó 12 meses de prisión preventiva y una orden de captura en su contra por haber desacatado una orden de impedimento de salida. Por este caso, el exmagistrado es investigado por el presunto delito de cohecho activo genérico.

"Cuando salí del país lo hice por temor a sufrir un atentado contra mi vida e integridad física y, además, por el temor de ser enviado a prisión abusivamente por el aparato estatal y vine a España a pedir asilo", señaló.

El exjuez supremo, quien afrontará un nuevo proceso de extradición por este caso, salió del territorio peruano aparentemente con la ayuda de la exfuncionaria de Migraciones, Yhenifferd Bustamante Moretti, pese a tener una orden de impedimento de salida del país por el caso 'Los cuellos blancos del puerto'.

En la entrevista con RPP Noticias, Hinostroza insiste en que salió del país "por temor a sufrir un atentado" y ser enviado a prisión "de manera arbitraria". Asimismo, recordó que cuando viajó a España "no tenía orden de prisión preventiva" y no confirmó si pagó o no a la funcionaria de Migraciones.

"Nadie ha dicho que yo he entregado dinero. La funcionaria de Migraciones no ha dicho quién le entregó el dinero, entonces se tiene que investigar. Como es un asunto que está en investigación, cuando logren extraditarme daré declaraciones", dijo.

De acuerdo a la fiscalía anticorrupción de Tumbes, César Hinostroza indicó que tenía influencias al más alto nivel que iban a mantener activos su pasaporte y visas para que pudiera salir del territorio peruano y las investigaciones también revelaron que el exjuez supremo habría recibo apoyo de sus contactos diplomáticos.

"El término de fugado o fugitivo se refiere cuando una persona está procesada por un determinado delito y tiene orden de prisión. Cuando yo salí del país no tenía ni proceso penal abierto ni orden de prisión preventiva", agregó.