Corte IDH requiere al Estado que se abstenga de ejecutar liberación de Fujimori

El abogado César Nakazaki, defensor legal del expresidente Alberto Fujimori, explicó que este viernes 1 de abril la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) discutirá si suspende la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional que dispone la libertad del exmandatario hasta el día 6 de abril, fecha en la que decidirá si esta medida viola o no lo que previamente había determinado sobre su situación legal.

En entrevista con RPP Noticias, el abogado del expresidente Alberto Fujimori reconoció que es una posibilidad que, por lo menos hasta el 6 de abril, fecha en la que se reunirá la Corte, el expresidente continúe en prisión o que incluso no sea excarcelado en caso el fallo de la Corte no le sea favorable. El abogado explicó que, en última instancia, la Corte tiene que decidir si acata o no la medida de urgencia.

"Yo creo que el expresidente Fujimori no va a ser excarcelado hasta lo que finalmente se decida el día 6", estimó.

Nakazaki cuestionó esta decisión pese a que, recientemente, el Poder Judicial dictó comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por 18 meses contra Alberto Fujimori en el marco del caso Pativilca, hecho que fue informado a la Corte IDH, con lo cual no existe un peligro de fuga de parte del expresidente.

"Nosotros hemos informado a la Corte IDH. Veo que hay dos informes del Gobierno, donde sí tendría serias dudas de si lo ha informado, pero lo cierto es que, existiendo esas medidas cautelares donde está la extrema gravedad, la urgencia y la prevención de daños irreparables, por lo menos expreso preocupación", opinó.

César Nakazaki, abogado de Alberto Fujimori

Posible nueva solicitud de indulto

En otro momento, el abogado de Alberto Fujimori estimó que, más allá de revisar la sentencia del Tribunal Constitucional, a la Corte IDH "le va a llamar la atención" que el Estado peruano no haya cumplido con la orden de disponer que médicos revisen la existencia de enfermedades que justifiquen o no un indulto humanitario.

"Lo que ordenó la Corte en el 2018 no lo hemos hecho como país, entonces creo que eso es lo que finalmente va a ordenar la Corte (…) Por razones 'x' y un cúmulo de errores no se ha hecho lo que la Corte ordenó en 2018. Yo aspiro a que la Corte pida que hagan lo que dispusieron en 2018 y eso nos concentrará en un proceso de amparo con la evaluación de las enfermedades y ahí se decidirá el futuro de Alberto Fujimori, si muere o no en prisión", indicó.

Nakazaki reconoció también que la posibilidad de que la defensa de Alberto Fujimori solicite un nuevo indulto, con argumentos diferentes a los presentados en el 2017, y con una actualización de su estado de salud, dependerá de lo que decida la Corte IDH el próximo 6 de abril sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que dispuso su libertad.

"Si todavía la audiencia fuera muy lejana, sería un tema a evaluar. El Estado se a allanar, sin duda, ¿porque está convencido de que es un defensor de derechos humanos, o porque quiere cambiar la sombra de sospecha de corrupción? El allanamiento que va a hacer el Estado peruano es fraudulento", indicó.

"Creo que el 6, dependiendo de lo que resuelva la Corte, sería totalmente viable porque el motivo (del pedido de indulto del 2017) fue fibrilación auricular paroxística, hoy todas las arterias del corazón están enfermas e igualmente los pulmones, con una fibrosis pulmonar que hace que Alberto Fujimori viva prácticamente todo el día recibiendo oxígeno", añadió.

Corte IDH requiere al Estado abstenerse de ejecutar sentencia

El miércoles pasado se conoció que la Corte IDH requirió al Estado peruano abstenerse de ejecutar la sentencia del TC que restituye el indulto a Alberto Fujimori. Esto, indicó, hasta que se decida la solicitud de medidas provisionales de víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.

A través de una solicitud enviada al procurador Público Especializado Supranacional, se precisa que el Pleno de la Corte IDH, reunido en su 147° Período Ordinario de Sesiones adoptó una resolución respecto al requirimiento de medidas provisionales en los "casos Barrios Altos y La Cantuta".



"Requerir al Estado del Perú que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de disponer la libertad de Alberto Fujimori Fujimori, hasta tanto este Tribunal internacional pueda decidir sobre la solicitud de medidas provisionales en el 147 Período Ordinario de Sesiones.", señala la solicitud de la Corte.

Además, la solicitud del secretario de la Corte IDH, Pablo Saavedra Alessandri, precisa que el texto completo de la resolución será notificado a la brevedad.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: