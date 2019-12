Fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del Equipo Especial del caso Lava Jato. | Fuente: Foto: Andina

El fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del Equipo Especial Lava Jato, señaló que, de momento, no existen "elementos fuertes" que vinculen a su adjunto Alexander Taboada con el delito de tráfico de influencias. En ese sentido, acusó a personas vinculadas a la investigación contra el excongresista César Villanueva de querer "contaminar" su despacho.

"Sé con qué personal he trabajado. En estos momentos existe una investigación y espero que se esclarezca lo más que se pueda y lo más pronto posible porque de no ser verdad se estaría perjudicando a un personal que ha trabajado conmigo en la que hasta el momento no se evidencian elementos fuertes que lo hayan vinculado con un tráfico de influencias", dijo.



Días atrás, la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, apartó al fiscal adjunto provincial Alexander Taboada del Equipo Especial Lava Jato, quien retornará a su plaza de origen, y separó del Ministerio Público al fiscal adjunto provincial provisional Ronald Chafloque Chávez del distrito fiscal de Lima Norte.



Chafloque Chávez fue detenido de manera preliminar por agentes de la DIVIAC el pasado martes al igual que el excongresista César Villanueva, el fiscal superior titular de Lima Norte, Alberto Rossel Alvarado, y el empresario José María Santisteban. La investigación se centra en los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, el excongresista Villanueva, junto al empresario José María Santisteban Zurita, habrían contactado al fiscal superior Alberto Orlando Rossel Alvarado, en su condición de Fiscal Superior Titular del Distrito Fiscal de Lima Norte, en relación a la investigación seguida por el Equipo Especial del caso Lava Jato.

Para concretar lo mencionado, el viernes 11 de octubre, en su condición de abogado de César Villanueva, Alberto Rossel Obando, hijo del fiscal Alberto Rossel Alvarado, se reunió con Ronald Chafloque y el fiscal adjunto del Equipo Especial Lava Jato Alexander Taboada Guardián en el “Café Lima”, en el Centro de Lima.

Los actos ilícitos para favorecer a Villanueva

Según el requerimiento del representante del Ministerio Público, el fiscal superior Alberto Rossel habría sido contactado por César Villanueva para que "influya en la investigación" que se sigue en contra del excongresista. Tras esto, Rossel Alvarado habría utilizado a su hijo Alberto Orlando Rossel Obando para que se presente formalmente como defensa del expresidente del Consejo de Ministros.

"Los hechos descritos revelan que el fiscal superior penal titular a cargo de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Lima Norte, Alberto Orlando Rossel Alvarado, habría asumido acciones de defensa legal en favor de César Villanueva ante el equipo especial (Lava Jato) valiéndose para ello de su hijo Alberto Orlando Rossel Obando y del empresario -presuntamente amigo de Villanueva- José María Santisteban Zurita", se lee en la imputación.

Para el fiscal que investiga el caso, esto demostraría que el fiscal Rossel Alvarado "estaría patrocinando intereses particulares" de César Villanueva ante el equipo especial Lava Jato por intermedio de su hijo y del empresario, situación que configuraría la comisión del delito de patrocinio ilegal. Según la tesis fiscal, la elección de Rossel Alvarado como "defensa legal fáctica" de Villanueva habría buscado que este utilice su condición de magistrado para "interceder a su favor" ante el fiscal Germán Juárez Atoche del equipo especial Lava Jato.

"Alberto Orlando Rossel Alvarado, invocando tener influencias, habría ofrecido a César Villanueva interceder ante personal fiscal del equipo especial (Lava Jato), cuyo fiscal Germán Juárez se encuentra a cargo de la investigación por presuntas irregularidades con la empresa Odebrecht durante su gestión como presidente regional, a cambio de la contratación de su hijo como defensa legal, así como la obtención de otros beneficios", se señala.