César Villanueva: Las reacciones en Twitter a revelación sobre presunto soborno de Odebrecht

| Fuente: Andina

El ex presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, recibió dos pagos de 30 mil dólares de parte de la constructora brasileña Odebrecht, según IDL-Reporteros.

El medio digital informó este matyes que el ex jefe de la empresa en Perú, Jorge Simoes Barata, declaró esto a los fiscales peruanos en Curitiba (Brasil).

Según IDL, estos pagos se realizaron cuando Villanueva fue gobernador de la región San Martín (2007-2013) y fueron ordenados por Eleuberto Martorelli. Los depósitos se dieron bajo el seudónimo de “Curriculum vita” por el caso carretera Cuñumbuque – Zapatero - San José de Sisa. La buena pro de esta obra se dio en 2009, fecha que coincide en el periodo de su gestión.

Congresistas, políticos y periodistas reaccionaron en redes sociales a la noticia y algunos exigieron el pronunciamiento del presidente Martín Vizcarra, cercano a Villenueva y quien lo nombró titular de la PCM al llegar a la presidencia en marzo de 2018.

El congresista de la bancada Contigo, Juan Sheput, recordó la cercanía de Villanueva con Vizcarra y se preguntó qué habría pasado si la revelación de este martes se hubiera conocido cuando el exgobernador de San Martín, era presidente del Consejo de Ministros.

Qué habría pasado si esta información salía cuando César Villanueva era premier de Martín Vizcarra, su amigo cercanísimo? https://t.co/f3sdfYUJji — Juan Sheput (@JuanSheput) August 7, 2019

Por su parte, Gilbert Violeta, también de la bancada Contigo, mencionó que Villanueva "fue el impoluto vacador de PPK (Pedro Pablo Kuczynski)" e hizo cuestión de confianza en nombre de la lucha contra la corrupción, cuando era premier.

César VILLLANUEVA no solo fue el impoluto vacador de PPK, fue también el Premier que hizo Cuestión de Confianza en nombre de la lucha contra la corrupción y ahora resulta que recibió una coima de $60mil de la corrupta ODB. Haría bien el SPR @MartinVizcarraC en pronunciarse. https://t.co/sHmQxq7SDj — Gilbert Violeta (@gilbertvioleta) August 7, 2019

El exministro del Interior, Carlos Basombrio, dijo que la revelación de Barata se tiró abajo la imagen anticorrupción de Martín Vizcarra.

Qué asco Villanueva.

Se tumbó a PPK x conflictos de intereses x Odebrecht y él recibió coimas de obedrecht.

Se tira abajo la imagen anticorrupción de MV. — Carlos Basombrio (@CarlosBasombrio) August 7, 2019

Por su parte, la ex procuradora adhoc para el caso Odebrecht, Katherine Ampuero, dijo que la verdad siempre sale a la luz. No obstante, cuestionó la oportunidad de la revelación, cuando el congresista Villanueva ya no tiene un cargo en el Ejecutivo.

La verdad siempre sale a luz #caigaquiencaiga Sin embargo ello no quita selectividad y oportunidad en q Barata decide conveniente “recordar”pagos a favor de César Villanueva¿Porqué no lo hizo ante cuando era Premier? Ahora ¿Seguirá protegiendo a otros de acuerdo a sus intereses? https://t.co/Pk8Jr9peQn — KatherineAmpueroMeza (@kampueromeza) August 7, 2019

La periodista y abogada Rosa María Palacios indicó que Villanueva habría incurrido en el delito de cohecho.





La fiscalía le imputa lavado a todos buscando la pena mas alta pero no creo que sea el tipo penal aplicable salvo en el caso de Toledo.

El caso de PPK puede ser tráfico de inflluencias o negociación incompatible (penas bajas) pero para Villanueva es cohecho, mucho mas grave. https://t.co/P4WzrQuywS — Rosa María Palacios (@rmapalacios) August 7, 2019

El presidente Martín Vizcarra dijo que la noticia lo ha sorprendido, pero indicó que espera "que se investiguen los hechos hasta determinar la verdad".