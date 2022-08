Congresista Freddy Díaz afirmó que era inocente de los cargos que se le imputan | Fuente: Andina

Tras permanecer cuatro días inubicable luego de ser denunciado por una de sus trabajadoras de haber abusado sexualmente de ella en las oficinas del Parlamento, el congresista Freddy Díaz se presentó esta mañana en la sede de la Fiscalía.

Al promediar las 10 am., el parlamentario llegó acompañado de su abogada, Kathy Cachay, a la sede principal del Ministerio Público. Previamente, se comunicó con un medio de comunicación para anunciar su decisión de ponerse a disposición de las autoridades y señaló su inocencia.

"No fui notificado"

Casi dos horas después de su ingreso a la Fiscalía, el congresista señaló a la prensa que no se presentó antes a las autoridades porque no fue notificado.

“De alguna forma, no he sido notificado válidamente, pero ya el día de hoy he hecho entrega también del pasaporte. Estoy aquí en la Fiscalía poniéndome a disposición", sostuvo.

Asimismo, Díaz refirió que no tuvo conocimiento de la denuncia, la cual se hizo pública el pasado 27 de julio a través de todos los medios de comunicación y pronunciamientos de instituciones como el Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo.

“No he sido notificado el día sábado por la tarde. No tenía conocimiento de la denuncia. No me he corrido y por eso estoy acá. Estamos ahora en proceso de una diligencia y vamos a continuar con eso", afirmó.

Afirma su inocencia

Asimismo, el parlamentario insistió con su inocencia subrayando que, si hubiera responsabilidad en los hechos que se le imputa, se conocerá en la investigación.

"(Mi inocencia) es lo que vamos a probar en el proceso de investigación. Si hay alguna responsabilidad se tiene que determinar en el proceso de investigación", remarcó.

Díaz anunció que el próximo miércoles continuarán con las diligencias fiscales que iniciaron hoy tras su presentación ante el Ministerio Público.

"Todavía no he brindado ninguna declaración a la Fiscalía. Vamos a desarrollar el día miércoles. Luego de eso voy a ampliar toda la información para que también los medios puedan saber”, señaló.

Tras estas breves respuestas, el parlamentario se negó a seguir declarando y se dirigió al Congreso de la República para iniciar las diligencias correspondientes .