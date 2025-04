¿Cuándo se tomó la decisión de que Nadine Heredia pida asilo en Brasil? Abogado de Ollanta Humala responde

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala, aseguró que la decisión del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de ejecutar de manera anticipada la condena de 15 años de prisión contra el expresidente y contra Nadine Heredia motivó que la ex primera dama solicite el asilo a Brasil.

“La decisión del asilo se ha tomado en el minuto que el juzgado decidió ejecutar arbitrariamente esta condena”, aseguró esta mañana el defensor en Ampliación de Noticias.

Según contó, la ex primera dama ingresó a la Embajada de Brasil “poco más de las once de la mañana”, cuando la lectura de la sentencia estaba en proceso “y de los considerandos se deducía claramente que eso era así (que se ejecutaría la sentencia de manera anticipada)”.

“La decisión se toma cuando ya estaba en proceso la lectura y se formaliza cuando se sabe que finalmente el colegiado decide ejecutar anticipadamente la condena, tan así que más tarde hemos visto por la televisión nacional que una persona va llevando una maleta que contiene ropa de ella y su menor hijo”, apuntó.

Wilfredo Pedraza sostuvo que la decisión del asilo fue tomada “estrictamente en el ámbito familiar, y supongo por el antecedente de esa prisión preventiva arbitraria del 2019”.

Ollanta Humala firmó poder para permitir salida del país de su hijo

El abogado reveló que Ollanta Humala, ya en calidad de detenido, firmó un poder para permitir la salida del país de su menor hijo rumbo a Brasil.

“Como a las tres de la tarde, yo estaba con el expresidente Humala, en un ambiente ya detenido él. Yo entraba y salía, y cuando retorno le encuentro escribiendo un documento y le pregunto qué era. Me dice que es un poder para que Samín pueda salir y estaba intentando gestionar que un notario pueda ir a su lugar de detención para otorgarle un poder por escritura pública”, contó Pedraza.

“Le expliqué que no era necesario, pero igual el terminó en manuscrito un poder autorizando que Nadine salga con su niño fuera del país. Tan así que esto (la decisión de pedir asilo) no estaba programado, que no había un poder y en ese momento intentó hacerlo. No es un relato sin base real, yo tengo el documento”, añadió.

Wilfredo Pedraza ha cuestionado duramente la decisión del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de ejecutar de manera anticipada la condena contra su patrocinado y Nadine Heredia, hecho que calificó como “arbitrario” e “inconstitucional”. Además, adelantó que ya ha presentado un recurso de hábeas corpus para anular la detención del expresidente.

¿Ollanta Humala buscará asilarse?

El abogado negó que Ollanta Humala busque un asilo político, tal como lo hizo Nadine Heredia; al destacar que nada le impedía al expresidente acudir a la Embajada de Brasil junto con su esposa.

“Si esa vocación hubiese existido (pedir asilo), estaría con Nadine en este momento en el Brasil, y así no fue. ¿Qué le impedía entrar con Nadine a la Embajada hace dos días? Absolutamente nada”, refirió.

“Él, durante diez años, ha estado dando la cara, como Nadine también. Tiene la vocación de enfrentar el proceso y tiene la confianza de ser absuelto, luego, en segunda instancia”, sentenció.



