Daniel Urresti insiste en su pedido para anular condena por asesinato de Hugo Bustíos

El exministro del Interior, Daniel Urresti, insistió en su pedido al Poder Judicial para que se anule la condena de 12 años de prisión que se le impuso por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, y por tentativa de asesinato del hombre de prensa Eduardo Rojas, cuando fue Jefe de Inteligencia de la base Militar contrasubversiva de Castropampa, en la región Ayacucho, en 1988.

Urresti Elera presentó un recurso de apelación, el 19 de febrero pasado, contra la sentencia que emitió el juez constitucional Jonathan Valencia López, quien, el último 18 de febrero, declaró " improcedente" una demanda de amparo.

La demanda de amparo se había interpuesto contra los jueces de la Tercera Sala Superior Nacional Liquidadora Transitoria, que le impuso la condena a Urresti el 12 de abril de 2023; y contra los jueces de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que confirmaron este fallo el 19 de julio de 2024.

Con la apelación, la defensa legal del también excongresista y excandidato presidencial busca que la instancia superior constitucional revoque dicha sentencia, para que se declare fundada su demanda de habeas corpus y se ordene anular la condena impuesta a su patrocinado.

Si el juez Valencia López decide "conceder" esta apelación, deberá remitir dicho recurso a la Sala Constitucional de Lima correspondiente, instancia que si lo admite a trámite deberá convocar a una audiencia virtual para evaluarlo con la participación de las partes procesales involucradas.

La defensa legal de Daniel Urresti alega en su demanda de habeas corpus una supuesta violación a los principios de congruencia, de legalidad, de defensa, a la debida valoración probatoria, al derecho a la cosa juzgada; así como a la debida motivación de las resoluciones judiciales, al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y a la libertad personal en perjuicio de su patrocinado, quien cumple esta condena en el Penal Virgen de las Mercedes, ubicado en el distrito limeño de Chorrillos

No obstante, el magistrado Jonathan Valencia López determinó que al recurrente no se le habrían afectado ninguno de los derechos enunciados, puesto que, al revisar el contenido de las sentencias penales, estas tienen todos los argumentos facticos y jurídicos que el caso requiere y, además, que no es función del juez constitucional establecer la inocencia o responsabilidad penal del procesado, pues, eso es tarea exclusiva del juez ordinario.