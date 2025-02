Geolocalización corrobora que Martín Vizcarra acudió a casa de José Hernández, aseguró fiscal Germán Juárez

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El fiscal provincial Germán Juárez aseguró que el sistema de geolocalización del celular de Martín Vizcarra corrobora que el expresidente acudió a la casa de su exministro de Agricultora José Hernández la fecha y hora en la que un colaborador señaló que el exmandatario recibió una coima.

Además, el magistrado señaló que hay correos electrónicos y conversaciones de WhatsApp que sustentan la tesis de la Fiscalía sobre esta entrega de dinero irregular.

Según colaboradores eficaces, en esta propiedad, Martín Vizcarra habría recibido 200 mil soles como soborno del consorcio ICCGSA, por la adjudicación de la obra del mejoramiento del Hospital de Moquegua.

“Sí es verdad de que el Ministerio Público ha ofrecido como medio probatorio esa geolocalización, para efectos de establecer que el día en que señaló un colaborador de que hubo una reunión en su casa donde supuestamente hubo una entrega de una coima era verídica”, indicó Germán Juárez en conferencia de prensa.

“Y esa geolocalización lo que hace es establecer que ese día justamente el señor Martín Vizcarra se dirigía con dirección a la casa del señor Hernández Calderón, lugar que tuvo una reunión y en la cual se dio el último pago producto de una coima”, agregó.



¿Qué dijo José Hernández en el juicio oral?

El exministro de Agricultura José Hernández Calderón afirmó que Martín Vizcarra solicitó el pago de un soborno de 1 millón 300 mil soles, para otorgar la buena pro de la obra Hospital de Moquegua, cuando éste era gobernador de esta región del sur del Perú (2011-2014) y aseguró que la entrega del dinero ilícito se concretó en varios momentos en 2014 y 2016.

Así lo reveló, el pasado 10 de diciembre, en la audiencia del juicio oral abierto contra Vizcarra Cornejo por el presunto delito de cohecho pasivo propio, cuya acusación también incluye el presunto cobro de una coima de 1 millón de soles por la obra Lomas de Ilo en la región Moquegua.

Durante el extenso interrogatorio a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche, Hernández -quien declaró en calidad de testigo- abundó en detalles sobre todo el proceso del presunto acto ilícito, desde el momento en el que Vizcarra habría solicitado la coima, hasta la supuesta entrega de un último saldo del dinero mal habido.

De acuerdo con el testimonio de Hernández, en el 2013 fue contactado por Rafael Granados, entonces gerente comercial de la empresa ICCGSA, para que intercediera entre su compañía y Vizcarra, en ese momento Gobernador Regional de Moquegua, con el fin de conversar sobre el proceso de la buena pro del Hospital de Moquegua.

ICCGSA, que estaba en consorcio con la empresa INCOT S.A.C, "quería asegurar" la adjudicación de la obra, y el contacto con Vizcarra se concretó a fines de noviembre de 2013 a través de una de llamada telefónica. Hernández y Granados se encontraban en la CADE que se realizaba en Paracas, Ica, y según el relato del exministro, él fue el intermediario de la solicitud de la coima.

"Vizcarra le pide a Granados que me dé el teléfono y ahí empieza una conversación diferente. Ahí (Vizcarra) me pregunta si los conozco (a ICCGSA) y si son serios y que si habría algo adicional; o sea un premio [...] que ellos se comen la torta solos. Se me quedó grabado porque nunca le había escuchado una expresión de ese tipo", dijo Hernández

"Y la conversación devino en 'si había algo para él', y le digo que hable directamente con Granados. Me dice 'mejor tú dile' y le digo 'de qué estamos hablando' y él me habla de un monto de dinero: 1 millón 300 mil soles. Le digo a Granados 'esto es lo que está pidiendo para otorgar la buena pro y firma de contrat'", agregó el exministro.

Hernández reveló que tras la propuesta del entonces gobernador regional, Granados realizó consultas con las empresas del consorcio y aceptaron pagar el soborno. Luego llamó a Vizcarra para ponerlo en autos "y se dio por cerrada la negociación", tras lo cual el ahora expresidente le solicitó el teléfono del representante legal de ICCGSA, Javier Jordán, presumiblemente para ratificar el acuerdo.

¿Cómo se habrían realizado los pagos a Vizcarra?

El exministro dijo en la audiencia que el pago del millón 300 mil soles de coima se realizó en varias entregas y, de acuerdo con su relato, fue testigo de ello hasta en seis ocasiones.

Indicó que el primer pago se realizó entre fines de marzo e inicios de abril del 2014. Según contó, Vizcarra le insistía en que se comunicará con los representantes del consorcio para que la entrega del dinero se concretara. Hernández dijo que hacía estos pedidos a través de mensajes en WhatsApp, en donde se referían a Vizcarra como 'el amigo del sur', por su origen moqueguano.

Hernández Calderón dijo que en dos oportunidades recogió paquetes -de sobres de manila sellados con cinta adhesiva- que "evidentemente" contenían dinero en las oficinas de ICCGSA en Lima, y que luego se los enviaba a Vizcarra con su chofer, "el señor Carlos Aranda". La segunda entrega se realizó el 22 de julio de 2014, según el exministro.

Durante la audiencia, el fiscal Juárez Atoche, proyectó diapositivas con las conversaciones de WhatsApp de Hernández con Vizcarra o representantes de ICCGSA, en los que se coordinaba la entrega del dinero.

Hernández se quejó de que Vizcarra siempre se excusó para no llegar a las citas en el local de ICCGSA, pese a que en todas las ocasiones confirmó que estaría en el lugar para recoger el dinero. Dijo que, en otros momentos, el expresidente recogió los paquetes de dinero en su oficina luego de que él pasara por ellos a la sede de la empresa.

"En tres oportunidades más recogí el dinero, con el argumento de que Vizcarra no podía ir y me decía que lo traiga a la oficina y él lo recogía [...] Él venia con un maletín de cuero de color marrón oscuro, ahí ponía el dinero y se lo llevaba", dijo.

Hernández afirma que después de estas entregas, hacia fines del 2014, tuvo "una conversación un poco agria con Vizcarra" en la que le dijo que no iba a seguir como intermediario, pues se daba cuenta de que lo "estaba utilizando". Por este motivo, se desentiende por varios meses de este asunto y en julio de 2015 Vizcarra le pide el teléfono de Granados para que el mismo realice las coordinaciones.

La última entrega de dinero

Hernández afirmó que no fue hasta 2016, cuando tanto él (Midagri) como Vizcarra (MTC) integraban el Gabinete del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que fue testigo de la última entrega del pago de la coima.

"(Vizcarra) me dijo en dos o tres oportunidades" que Fernando Castillo, "el mandamás de ICCGSA" le tenía un saldo", recordó en la audiencia.

El exministro dijo que ante la insistencia de Vizcarra coordinó una reunión con Castillo, quien aseguraba que la deuda de ICCGSA había sido saldada, para que "resuelvan ese tema".

"Vizcarra me pide que sea en mi casa la reunión [...] (y) se materializa en agosto del 2016 [...] Esa reunión fue un poco tensa, porque lo que me dijo Castillo es que ya habían cancelado todo y dije que lo resuelvan ellos", recordó.

No obstante, de acuerdo con Hernández, Castillo llegó "con ánimo de pagar" para "no tener problemas" y "se concretó el pago" de 200 mil soles.

"En un momento Castillo se para y se dirige a una repisa cerca al señor Vizcarra y aprovecho para traer bebidas [...] cuando retorné no vi los paquetes entregados, solo vi que Martín Vizcarra se acomodaba los bolsillos del saco, que se veían obviamente abultados. Yo entendí que eso era ya el pago", relató.

Hernández aseguró que al despedirse le consultó a Vizcarra si la deuda había sido saldada y que este respondió de manera afirmativa.

Las declaraciones de Hernández se suman a la del exgerente de la empresa Obrainsa, Elard Paul Tejeda, quien el pasado 11 de noviembre confesó haber entregado pagos ilícitos en efectivo a Martín Vizcarra, ascendentes a un millón de soles, una coima que habría sido entregada a cambio de la obra Lomas de Ilo.

En calidad de testigo, Tejeda indicó que el dinero fue entregado "directamente" al acusado en sobres manila, en dos montos: el primero, de S/ 400 mil, en enero del 2014; y el segundo, por S/ 600 mil, en abril de ese año.

Hernández dijo al inicio de la audiencia que también ha dado su testimonio a la Fiscalía en calidad de colaborador eficaz y que ya había cumplido con una sentencia como parte de ese proceso.

El juicio oral continuará el próximo lunes 16 de diciembre, día en el que declararán más testigos clave en el caso contra el exmandatario. Se trata de Fernando Castillo Dibós, Javier Jordán y Rafael Granados, directivos de ICCGSA mencionados hoy por Hernández.