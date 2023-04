Shermeli Bustíos indicó que buscarán que el fallo sea ratificado en la Corte Suprema | Fuente: RPP Noticias

El día de ayer, miércoles, la Tercera Sala Penal Transitoria del Poder Judicial condenó a doce años de cárcel al exministro del Interior, Daniel Urresti, por ser coautor del delito de homicidio contra el periodista Hugo Bustíos, ocurrido en 1988.

El también excandidato a la alcaldía de Lima fue detenido al concluir la lectura de la sentencia por personal de la Dirincri. Tras ello, la tarde de hoy, fue trasladado a la carceleta del penal Ancón II.

"He quedado satisfecha"

Ante ello, Shermelí Bustíos, hija de Hugo Bustíos, en diálogo con RPP Noticias, dijo sentirse satisfecha con la sentencia.

"Particularmente, sí he quedado satisfecha. Considero que los jueces han argumentado el porqué de esta decisión. Por ejemplo, en la sentencia, (se hizo) la evaluación minuciosa de todas las pruebas que se han actuado en juicio", indicó.

Cabe resaltar que la Fiscalía solicitó 25 años de cárcel contra Urresti. Sin embargo, Bustíos Patiño consideró justa la decisión de 12 años de prisión efectiva contra el exministro.

"También hay que pensar que el señor Urresti ya no tiene 15 años. Es un señor adulto que, si no me equivoco, está bordeando los 70 años y para una persona estar en la cárcel a esa edad debe ser bastante difícil. Es una apreciación mía, no de los jueces, ojo", precisó.

"Por lo tanto, me siento satisfecha en ese sentido. Sobre todo, se ha determinado algo muy importante que quiero destacar: la responsabilidad del señor Urresti en el asesinato de mi padre que fue enésimas veces negada por ese señor. Es muy importante que se haya determinado eso", agregó.

Próximos pasos

Ante el anuncio de la defensa de Urresti de solicitar la reconsideración de la sentencia ante la Corte Suprema, la hija de Hugo Bustíos señaló que también harán lo propio ante esa instancia, pero pidiendo la rectificación de la condena.

"Ellos van a ir para pedir la nulidad y nosotros vamos a ir para pedir que se ratifique la sentencia. Entonces, no es que esto sea solo una actuación de la defensa del señor Urresti, sino que nos queda un peldaño más a nosotros para lograr que se ratifique en la Corte Suprema de Justicia. Esto no ha terminado ayer", sostuvo.

Shermeli Bustíos consideró también que el fallo de anoche reivindica a los periodistas.

"Yo me siento reivindicada porque la justicia, tantas veces evasiva, tantas veces que nos ha mirado soslayadamente, ahora se ha dejado de manifiesto y eso me hace sentir reivindicada y sienta un precedente muy importante en la labor de los periodistas en zonas de emergencia", dijo.

"Creo que la sentencia ha sido bastante contundente anoche, de manera que solo pediremos que se ratifique. Obviamente, tendremos que ir apelando", añadió.