El exministro Daniel Urresti aseguró que se someterá al nuevo juicio que se le iniciará por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, luego de que la Corte Suprema anulara el fallo judicial que lo absolvió de los cargos.

“Soy un ciudadano respetuoso de la ley. No voy a buscar asilo, no me voy a correr, no voy a hablar de la anemia ni nada por el estilo. Si la ley me ordena que deben juzgarme nuevamente, pues no hay ningún problema”, dijo a RPP Noticias en clara alusión al expresidente Alan García.

“Volveré nuevamente a demostrar mi inocencia y si, después de eso, me vuelvan a juzgar indefinidamente hasta el día que me muera, pues seguiré demostrando mi inocencia cada vez”, sentenció.

Al ser consultado si se siente afectado por el nuevo proceso que se le iniciará, el general EP (r) dijo que “gracias a Dios el Ejército me preparó no solo para una cosa así, sino yo estoy preparado incluso para ser prisionero de guerra, para que me torturen, me saquen las uñas y pueda resistir”.

“A mí no me amilana (lo sucedido). La verdad está de mi parte, no me interesa quién me juzgue. Lo que no sucedió no se puede demostrar, por lo que no puede aparecer ninguna prueba que me vincule con eso”, sentenció.

Urresti Elera dijo que ha recibido el respaldo del alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, por lo que continuará en su cargo de gerente de Seguridad Ciudadana. “Me ha dicho que está feliz con mi trabajo y que acá hay presunción de inocencia”, sostuvo.

Cabe mencionar que Daniel Urresti también se manifestó a través de su cuenta en Twitter, en la que reiteró que se allanará a la justicia. “Estuve investigado durante ocho años, me juzgaron cuatro años y medio por tres delitos diferentes. Me absolvieron por unanimidad”, recordó.

“No pediré asilo ni hablaré de la anemia, simplemente volveré a probar mi inocencia ante la nueva sala. Soy un ciudadano que respeta la ley”, tuiteó, nuevamente aludiendo al expresidente Alan García.



