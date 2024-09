Defensa de Elizabeth Peralta asegura que se rechazó detención preliminar porque no hay peligro de fuga

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Benji Espinoza, abogado de la fiscal Elizabeth Peralta, señaló que el pedido fiscal de detención preliminar contra su patrocinada fue desestimado, debido a que en su caso no existe posibilidad de fuga u obstaculización en la investigación que le sigue el Ministerio Público y que está vinculada a Andrés Hurtado.

En declaraciones a Así somos de RPP, el letrado indicó que su clienta ha mostrado buena conducta procesal al entregar sus pasaportes, sus celulares, además de haber presentado un requerimiento para que se tome su declaración en el marco de la investigación preliminar que le sigue Fiscalía por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico.

“El artículo 261 del Código Procesal Penal que es el que regula la detención preliminar es muy claro dice no solo tiene que haber razones plausibles del delito y de responsabilidad, tiene que haber cierta posibilidad de fuga y obstaculización, que en el caso de la doctora Peralta no existe”, indicó.

“Desde el día uno nos apersonamos como sus abogados, desde el día 1 entregó sus dos celulares, porque ella no tiene nada que temer, entregó sus dos pasaportes porque no va a salir del país. Hoy está suspendida del cargo, así que no puede injerir ni entorpecer las investigaciones y a eso súmenle que ha pedido que se le tome su declaración indagatoria. De manera que no existe ningún atisbo de peligro procesal que justifique la medida”, agregó.

"Fiscalía lo que busca es una cacería"

Asimismo, el abogado cuestionó que Fiscalía haya solicitado la detención preliminar de la fiscal Elizabeth Peralta y Andrés Hurtado. Respecto del conductor de televisión, Espinoza indicó que si se demuestra que tiene una razón para permanecer en la clínica en la que se encuentra, la medida podría ser revocada. En esa línea, rechazó que se haya adoptado esta medida y denunció una cacería por parte de Fiscalía.

“Hay que dejar claro que no toda investigación que empieza, empieza con la detención. Ahí hay un error de la fiscalía porque el fiscal cree que puede detener para investigar, cuando es al revés investiga para poder detener”, dijo.

“Voy a hablar claramente esta Fiscalía lo que busca es una cacería, no investigación. Me apena verlo, porque creo que el doctor Chinchay es un buen fiscal. Espero que recapacite y puede conducirse bajo los cauces de la legalidad”, añadió.