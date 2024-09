Jueza Vidal La Rosa niega que Andrés Hurtado haya organizado o financiado almuerzo por el Día del Juez en 2023

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

María Vidal La Rosa, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, negó este jueves que Andrés Hurtado haya organizado o financiado un almuerzo que realizaron el 4 de agosto de 2023 para celebrar el Día del Juez, motivo por el cual el órgano de control inició a la magistrada un proceso disciplinario.

En declaraciones a Las cosas como son de RPP, la magistrada señaló que el presentador de televisión no tuvo nada que ver con la celebración que se realizó en el local de la Asociación de Magistrados. Ello a raíz de las declaraciones de Andrés Hurtado en una entrevista para Willax TV.

“En realidad, fue un almuerzo en el cual se compartió, se pudo bailar, también de alguna manera, pero lo que sí quiero decir es que en ningún momento el señor Andrés Hurtado tuvo participación en ella. Él no organizó esa reunión, él no financió la reunión, él no donó ni regaló en lo absoluto algo que tuviera que ver con esta celebración”, dijo.

Carta notarial a Andrés Hurtado

La juez indicó también que, tras conocer de esta entrevista, en la que Hurtado habría señalado la organización de varias fiestas, decidió enviar una carta notarial a Panamericana Televisión, donde Hurtado conducía un programa.

En este documento le pidió que deslinde cualquier tipo de organización o que, si se ratificaba en su dicho mostrara las pruebas, caso contrario la magistrada podría responder por la vía legal. Añadió que Hurtado le respondió el pasado 11 de setiembre.

“(En su respuesta) refiere que en ningún momento afirmó haber participado en la organización o haber estado involucrado en el evento de celebración mencionado”, indicó.

“Las declaraciones realizadas en el programa no deben interpretarse como indicación de mi participación de dicho evento ni en su organización, por lo tanto, deslindo categóricamente cualquier asociación mía con esta actividad y reafirmo que no tuve ninguna coordinación ni responsabilidad en la misma. Es importante señalar que el contenido del programa estuvo estructurado y sesgado, lo que pudo haber llevado a una interpretación errónea de mis comentarios”, agregó.

Niega vínculos con presentador de televisión

La juez también indicó que conoció a Andrés Hurtado a la salida de un circo y que no tuvo ningún vínculo amical con él. Respondió también sobre la presunta amistad de sus hijos con las hijas del conductor de televisión y dijo que, si bien su hija tiene una fotografía con Génesis Hurtado, no son amigas y que la imagen fue sacada de contexto.

Sostuvo, además, que su hijo se casó en Miami con la organización de su familia y la de la esposa, por lo que descartó haber pedido algún favor a Andrés Hurtado para dicho evento. De igual forma negó haber realizado viajes a Panamá y dijo que solo ha estado en el aeropuerto de dicho país para realizar escalas a países de esa región como República Dominicana.

Respecto del procedimiento disciplinario que se le inició, la jueza Vidal La Rosa dijo esperar ser absuelta, pues no ha cometido ningún ilícito ni siquiera ha estado vinculada a uno. Agregó que ya ha tenido procesos disciplinarios, dados sus más de 30 años de carrera, y que todos han sido archivados.