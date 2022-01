Walter Gutiérrez, defensor del Pueblo. | Fuente: Andina

El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, manifestó que "no hay ninguna posibilidad de conocer la verdad, luego de cuatro o cinco años" al comentar la decisión de la Fiscalía de Nación de suspender los actos de investigación preliminar abierta contra el mandatario Pedro Castillo. En entrevista con RPP Noticias, afirmó que una investigación preliminar se abre para asegurar las pruebas y realizar actos de investigación urgentes.

"El tiempo nunca está a favor de la justicia. El tiempo está en contra de la justicia. El tiempo está a favor de quienes han cometido delito", refirió.

"La regla es que el tiempo generalmente se confabula con quienes han cometido delito", añadió.

La Defensoría del Pueblo pidió a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, "reexaminar" su decisión de suspender la investigación preliminar contra el presidente de la República, Pedro Castillo.

"Hay que proteger la Presidencia, incluso del presidente que ocasionalmente esté, independientemente de quién sea. No podemos renunciar a la persecución del delito. Bajo esa lectura, ¿tendríamos que renunciar al combate a la corrupción, ¿tendríamos que renunciar a la transparencia?", dijo.

Gutiérrez también respondió por los cuestionamientos de la bancada de Perú Libre en contra de la investigación preliminar que consideran una instrumentalización de la justicia para buscar una vacancia. "Yo no estoy de acuerdo con ese uso abusivo de la vacancia por incapacidad moral. [...] Rechazamos esa afirmación, si nos quieren tachar de golpistas. No estamos de acuerdo con eso, pero tampoco estamos de acuerdo con que no se investigue", dijo.

El Defensor fue consultado por el pedido realizado por el abogado del presidente Castillo, Eduardo Pachas, para que retire del cargo a Daniel Soria del cargo de procurador general del Estado, luego de que presuntamente se haya burlado del mandatario durante la diligencia de toma de declaración. En RPP Noticias, el ministro Aníbal Torres dijo que iban a revisar su nombramiento.

"Sería grave remover al procurador. Él solo puede ser removido por falta grave, previo procedimiento. Dudo que el doctor Aníbal Torres, quien tiene larga trayectoria en derecho, dudo que él tome una decisión de ese tipo, salvo que tuviera argumento contundente que a todos convenza", dijo Gutiérrez.

