Delia Espinoza dice que fiscal que fue amenazada antes de atentado en Trujillo recibió resguardo policial "después de la explosión"

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en entrevista exclusiva con RPP, indicó que el atentado ocurrido esta madrugada contra una sede del Ministerio Público en Trujillo, región La Libertad, tendría relación con una investigación sobre un caso de criminalidad organizada que realiza una fiscal de dicha jurisdicción.

"También se nos ha informado que la fiscal que está siguiendo un caso muy grave, muy delicado de criminalidad organizada, ha sido amenazada, está siendo amenazada desde días antes e, incluso, pareciera que esto tiene total relación y vinculación con lo que acaba de ocurrir", sostuvo.

La titular del Ministerio Público indicó que, incluso, la magistrada habría recibido fotografías de su familia junto a amenazas criminales. No obstante, precisó que, "recién" después del atentado y por pedido de la Fiscalía de la Nación, dicha fiscal cuenta con resguardo policial.

"Después de la explosión […], a nuestro pedido, recién se ha desplazado personal policial para que resguarde a esta fiscal, porque también lo que acaban de alcanzarme es que a ella se le ha venido amenazando días pasados, incluso alcanzando las fotografías de su familia. Eso es sumamente grave", remarcó.

"Si estamos llegando a esos extremos quiere decir de que no está funcionando la tan anunciada y tan mencionada Inteligencia policial o política de seguridad ciudadana, [que] no existe. En este momento, no existe y esta es la prueba de que no están funcionando y está fracasando la declaración de estado de emergencia y todo lo que se anuncia. No basta con anunciar, hay que demostrarlo. Las acciones son las que hablan, no solamente los dichos", agregó.

Cabe indicar que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, en diálogo con RPP, también señaló que el atentado habría tenido como objetivo amenazar a la referida fiscal de Trujillo.

"Tenemos info preliminar que, como consecuencia de captura de bandas organizadas en Trujillo, se va a presentar pronto una acusación y esta es una amenaza directa a la señora fiscal que tendría que presentar la acusación fiscal contra estas bandas que están prontas a ir a prisión", manifestó el premier.

"Pedimos al Mininter que asigne inmediatamente la seguridad en todas las sedes del Ministerio Público"

La fiscal de la Nación pidió al Ministerio del Interior (Mininter) que asigne seguridad a todas las sedes del Ministerio Público, considerando las amenazas que los magistrados están recibiendo de parte de organizaciones criminales.

"Nosotros pedimos al Mininter que asigne inmediatamente la seguridad en todas las sedes del Ministerio Público, a nivel nacional. Pedimos públicamente que se resguarde la integridad de nuestros fiscales y personal administrativo, [porque] a nivel nacional estamos llevando casos muy delicados y, como lo dije, nosotros no hacemos propaganda de nuestro trabajo, porque nosotros buscamos resultados y no solamente allanamientos u operativos, sino sentencias, pero en ese ínterin corremos riesgos, nuestros fiscales están desamparados", señaló.

"Lo de hoy día está demostrando que la criminalidad está actuando impunemente. Por eso, nosotros pedimos de que se ponga a buen recaudo a todo nuestro personal y a las sedes, que estamos corriendo riesgos. Y toda la población en general, no solo al Ministerio Público, toda la población debe estar con la tranquilidad de que hay una Policía eficiente, pero hasta el momento, a pesar de la declaratoria de emergencia en muchas ciudades, no se ve mayor acción, sobre todo de inteligencia, para dar con estas organizaciones criminales o bandas que están actuando, hasta el momento, impunemente", agregó.

Vale resaltar que la fiscal de la Nación indicó que, hasta el momento de la entrevista en nuestro medio, no había tenido ninguna comunicación del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, o de algún alto mando policial de Trujillo respecto al atentado.

"No, no me ha llamado, nada […] Lamentablemente lo que escuchamos son ataques y ataques al Ministerio Público, pero quisiéramos ver acciones concretas. Constitucionalmente, la labor de prevención recae sobre la Policía y prevención significa Inteligencia policial, [que] significa que la Policía tiene que desplegar, a través de sus agentes encubiertos, a través de sus especialistas, policías de experiencia, se infiltran en estas organizaciones criminales para poder dar con esos grupos que manejan armas, manejan pertrechos hasta militares. Todo eso debe hacerlo la Policía, esa es su labor", puntualizó.