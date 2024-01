Delia Espinoza dirigirá investigación relacionada a presunta red criminal que estaría encabezada por Patricia Benavides

Judiciales La fiscal suprema Delia Espinoza fue reincorporada a la Junta de Fiscales Supremos el pasado 11 de diciembre

El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, dispuso que la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, que dirige la fiscal suprema Delia Espinoza, se encargue de la investigación relacionada a la presunta organización criminal que habría estado encabezada por la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides.

Dicha decisión fue oficializada a través de una resolución publicada ayer, viernes, en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano.

"Precisar la competencia de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, para que conozca en adición a sus funciones los delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada y delitos conexos que correspondan a la investigación seguida en la carpeta fiscal 1228-2023", indica la referida resolución.

Además, se dispuso que dicho despacho conozca "la investigación preliminar y preparatoria, así como en las etapas intermedia y juicio oral, según la instancia en la que actúe, de los delitos de función, de criminalidad organizada y conexos atribuidos a los funcionarios públicos aforados comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política del Estado, magistrados (jueces y fiscales) de todos los niveles, sobre hechos relacionados con la carpeta 1228-2023".

Ante excusa de Juan Carlos Villena

Según se lee en los considerandos de la referida resolución, la decisión responde a un oficio remitido por el despacho de Delia Espinoza, el último jueves, en el que solicita "la ampliación de competencia natural, respecto de la carpeta 1228-2023". Esto debido a que el fiscal de la Nación interino se excusó del caso, según indica la resolución oficializada ayer.

"Se solicitó la ampliación de competencia natural, respecto de la carpeta 1228-2023, que conoce con motivo de excusa, conforme al siguiente detalle: para el conocimiento de la investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento de aforados comprendidos en el artículo 99 de la Constitución (...) relacionados a una presunta organización criminal vinculada a la exfiscal de la nación y delitos conexos", se consigna en la disposición.

"(Además) el conocimiento de las investigaciones de magistrados de tercer nivel (fiscales superiores, adjuntos superiores, jueces superiores, otros), el conocimiento en segunda instancia de incidencias suscitadas en el marco de investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento de magistrados de segundo y primer nivel (fiscales adjuntos superiores, provinciales) relacionados a una presunta organización criminal vinculada a la ex fiscal de la nación, y las impugnaciones de las decisiones fiscales y judiciales de la Fiscalía Suprema Anticorrupción de los casos vinculados a la ex fiscal de la nación", añade.

Asimismo, según la resolución de Villena Campana, esta precisión de competencias del despacho de Delia Espinoza corresponde a que "los hechos de corrupción del poder cometidos por organizaciones criminales y delitos conexos requieren de una estrategia de investigación caracterizada por el orden, la especialización, eficiencia, eficacia, unidad de investigación y celeridad".

"Dado que los rasgos materiales y procesales de este tipo de criminalidad son la pluralidad de agentes intervinientes, la dificultad de obtener pruebas por el poder que ostentan los investigados, la calificación de los hechos que superan más de un subsistema especializado fiscal; y la diversidad de actuaciones procesales requieren de competencias unificadas", puntualiza.

¿Quién es la fiscal suprema Delia Espinoza?

La Junta de Fiscales Supremos (JFS) dispuso la reincorporación de Delia Espinoza a dicho órgano de gobierno del Ministerio Público, el pasado mes de diciembre, tras oficiar como representante de dicha entidad ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Esa reincorporación fue solicitada por la misma magistrada al entonces fiscal de la Nación interino, Pablo Sánchez, señalando la suspensión de Patricia Benavides por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en razón a las investigaciones en el marco del caso 'La fiscal y su cúpula de poder'.

"Solicito muy respetuosamente se proceda a emitir el pronunciamiento correspondiente con la finalidad de integrar la Junta de Fiscales Supremos, más aún si se tiene en cuenta que la Junta Nacional de Justicia dispuso la suspensión provisional por el plazo de seis meses de la señora Liz Patricia Benavides Vargas como fiscal suprema titular y, en consecuencia, no puede ejercer el cargo de fiscal de la Nación", indicó en su petición.

Sin embargo, esta solicitud de reincorporarse a la JFS inició muchos meses antes, cuando el pasado 22 de junio remitió un oficio a dicha instancia de gobierno de la fiscalía para cumplir las funciones del cargo para el que fue elegida por concurso público: el de fiscal suprema titular.

En una entrevista para RPP del pasado mes de octubre, Espinoza señaló que cuando juró al cargo de fiscal suprema titular, en noviembre del 2022, solo pudo ejercer por 24 horas, debido a que la JFS decidió designarla como representante ante el JNE.

"Yo asumo en principio, de buen talante (…), incorporarme al JNE. Lo que sucede es que luego de la reunión del 3 de noviembre, se me entregan recién los documentos con los cuales la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, había expuesto la imposibilidad de que yo me integre a la junta de supremos porque, presuntamente, no había presupuesto y no había un despacho para que me incorpore", indicó Espinoza en Ampliación de Noticias.

En ese punto, la magistrada indicó que se presentó un "documento falso" para justificar su designación como representante ante el jurado electoral, y que, pese a su solicitud de reincorporación, por mayoría la JFS acordó no acceder a su pedido.

"La doctora Benavides sabe que su decisión y la de los colegas Pablo Sánchez y Juan Villena ha sido basada en un documento con contenido falso (…), y la respuesta que me dan es sin motivación y eso afecta a la Constitución que dice que toda resolución de una autoridad debe ser debidamente motivada", indicó Delia Espinoza.

"El impacto que tiene el hecho de impedir que una fiscal titular, nombrada después de un concurso público satisfaciendo todos los requisitos y exámenes, es un impacto muy fuerte que afecta al Ministerio Público ya que no puedo integrarme para fortalecer la buena marcha de la institución", agregó.

Finalmente, el pasado 11 de diciembre, el fiscal interino Juan Carlos Villena dispuso su reincorporación a la JFS, y tres días después la designó como fiscal suprema titular en el despacho de la Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos.