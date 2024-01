Abogado de Patricia Benavides argumentó que amparos presentados responden a situaciones distintas

Judiciales Juan Peña dijo que no ha incurrido en la práctica del "ruleteo"

Juan Peña, abogado de la fiscal Patricia Benavides, señaló que las tres demandas de amparo presentadas responden a situaciones distintas y no se ha pretendido realizar un "ruleteo"; es decir, presentar una misma causa a diferentes juzgados a fin de que uno de ellos acoja su pedido.

"Lo que se ha solicitado en cada medida cautelar y en cada amparo es un acto distinto por un hecho que genera una vulneración al debido proceso. En un primer amparo que se solicitó que se suspenda la apertura de la investigación al procedimiento disciplinario cayó en el 5to Juzgado", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"Luego de eso, ante la omisión dentro del plazo de ley para que el Juzgado Constitucional se pronuncie, ocurriendo un nuevo acto que genera arbitrariedad en el proceso; es decir, que nos convoquen a la audiencia en el cautelar ante la Junta sin haber resuelto el pedido de inhición ante los miembros de este Tribunal es que convocamos a un nuevo amparo", manifestó.

"Luego, ante no tener un nuevo pronunciamiento por parte del Poder Judicial ante nuestra solicitud y haberse declarado la suspensión de la doctora Benavides con una nueva resolución que genera un nuevo acto arbitrario es que planteamos un tercer amparo. Si bien es cierto han sido tres, son por actos distintos", agregó.

"Me general tranquilidad" que no se haya abierto una investigación contra Patricia Benavides

En otro momento, Peña precisó que el hecho de que todavía no se haya abierto una investigación preliminar contra la fiscal Benavides le genera tranquilidad, pues consideró un indicio de que no existe sospecha fuerte.

"Más que suspicacia, me general tranquilidad la teoría del caso de la doctora Benavides. Cuando yo me entrevisté con ella me dijo que no hay forma de que se pueda evidenciar esto porque no lo he realizado, no le he dicho haz esto o lo otro. Entonces si hasta hoy en día, luego de una detención preliminar de quien hoy es colaborador eficaz y cuatro allanamientos no hay sospecha fuerte o un nivel sospecha que me ayude a pasar a una etapa preparatoria contra las personas que no son aforadas, menos en contra la doctora Benavides", finalizó.