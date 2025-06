Delia Espinoza no asistirá a audiencia de conciliación con Patricia Benavides que convocó la JNJ, dice su abogado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luciano López, abogado de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, reafirmó que su representada no asistirá a la convocatoria de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para solucionar los desacuerdos surgidos entre Espinoza y Patricia Benavides tras la reposición de esta última como fiscal de la Nación.

En diálogo con RPP, López remarcó que la decisión se sustenta en "el respeto a la legalidad", pues la ley no contempla ninguna competencia de la JNJ ni de su titular para convocar audiencias de conciliación.

En ese sentido, señaló que la Junta de Fiscales Supremos ha pedido a la JNJ pronunciarse sobre los alcances de la resolución que repone a Benavides en el cargo, pese a que el mismo ya es ocupado por su representada.

López agregó que Espinoza Valenzuela se ampara en la Ley del Procedimiento Administrativo General para oponerse a lo dispuesto por la JNJ y solicitar una citación para que el pleno de dicha entidad pueda escuchar su posición.

"La fiscal de la Nación no se erige ni funciona por sorteo, ni por audiencias de conciliación, y es una elección que cuya competencia en la Constitución dice que es de la Junta de Fiscales Supremos. Por eso, aquí no hay un desacato, porque la ley dice que como es una decisión que no es de un juez, es administrativa, permite esa oposición y nosotros estamos actuando en el marco de la legalidad", precisó.