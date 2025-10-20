Fiscal de la Nación interino sobre reposición de Delia Espinoza: "En cuanto me notifiquen, le daremos la bienvenida"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez, en declaraciones a la prensa, se pronunció este lunes respecto al vencimiento del plazo que dio el Poder Judicial para que la magistrada Delia Espinoza sea repuesta como fiscal suprema y titular del Ministerio Público.

Como se sabe, el pasado 13 de octubre, el Noveno Juzgado Constitucional declaró fundada una medida cautelar innovativa que presentó Espinoza Valenzuela contra la suspensión en su contra dispuesta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Además, la judicatura ordenó que el mandato de reposición se cumpla dentro de los cinco días de notificada la JNJ.

Al respecto, Gálvez Villegas indicó que al Ministerio Público aún no se le había notificado el retorno de la referida letrada. Además, dijo desconocer si la JNJ había sido notificada o cuándo es que podría ser repuesta Espinoza Valenzuela.

"A la junta, no sé [si se le ha notificado], pero a la Fiscalía de la Nación todavía no se notifica nada. No sé [cuándo retorne], en cuanto me notifiquen, le daremos la bienvenida a la Dra. Delia Espinoza", aseveró.

Consultado si es que habría un retraso en la ejecución del fallo judicial a favor de Delia Espinoza, el fiscal de la nación interino dijo no saberlo.

"Eso no sé. Eso tiene que indicarlo la JNJ […] Seguimos trabajando, la Fiscalía de la Nación sigue trabajando conmigo o con Delia y continuamos", acotó.

"La institución no se centra ni se concentra en personas, de tal forma que cualquier persona, cualquier fiscal puede ejercer la Fiscalía de la Nación, como entidad continúa. En este caso, todavía estoy yo. Seguramente que la JNJ ahora, mañana o pasado, no sé exactamente, va a tomar la decisión que corresponda, pero como ya lo he dicho, no hay problema, el trabajo continúa. Siempre he dicho como fiscal de la nación o fiscal supremo, yo estoy trabajando igual y lo seguiremos haciendo”, remarcó.

Tomás Gálvez dice que varios fiscales han sido amenazados por la delincuencia

Las declaraciones del fiscal de la nación interino se dieron luego de una conferencia de prensa en la que se anunciaron medidas de protección para la magistrada Margarita Haro Pinto, quien recibió mensajes amenazantes de la presunta organización criminal 'Los Pepes SJL', que estaría liderada por alias 'El Colocho'.

Al respecto, al consultársele si conoce el número de fiscales que vienen siendo amenazados por delincuentes, Tomás Gálvez señaló que se desconoce el número completo, pero que es una situación que se viene repitiendo.

"No tenemos el número completo, pero sí sabemos que hay varios, como en este caso la Dra. Margarita Haro, a quien hemos venido a darle todo nuestro respaldo, y que los fiscales del Perú sepan que desde la Fiscalía de la Nación siempre -no solamente porque yo esté- y desde el Gobierno, desde el Estado, cuentan con todo el respaldo", aseveró.