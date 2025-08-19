Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Abogado de Dina Boluarte destaca fallo del TC: "Ha realizado una interpretación equilibrada y ponderada"

Portugal señaló que la mandataria solo podrá ser investigada al término de su mandato.
Portugal señaló que la mandataria solo podrá ser investigada al término de su mandato. | Fuente: Andina
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Juan Carlos Portugal manifestó que con la decisión del Tribunal Constitucional se suspenden las investigaciones, allanamientos e incautaciones contra la mandataria hasta que termine su mandato.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, aseguró este martes que el Tribunal Constitucional (TC) ha "honrado" la Constitución al declarar fundada la demanda competencial que presentaron y ordenara la suspensión de las investigaciones contra la jefa de Estado hasta que termine su periodo de Gobierno, es decir, después del 28 de julio de 2026.

"El Tribunal Constitucional ha realizado una interpretación equilibrada y ponderada de parte de nuestro máximo defensor de los derechos en el país", aseveró en entrevista para RPP. 

Portugal también informó que el fallo del TC ha prohibido los allanamientos e incautaciones contra la jefa de Estado y que el Ministerio Público, de ahora en adelante, solo puede hacer pedidos de información a la defensa legal de la presidenta.

"Esos actos, según la sentencia, son actos de investigación y están prohibidos. Únicamente lo que no estará prohibido son los pedidos de información y nada más que eso", enfatizó.

Por otro lado, el abogado de Dina Boluarte señaló que el fallo del TC no se aplica con lo que realiza el Congreso, por lo que las denuncias constitucionales seguirán su debido proceso parlamentario en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y Comisión Permanente.

Filtración de información

El Tribunal Constitucional indica en su sentencia que el Ministerio Público debe asegurar la reserva en toda investigación a su cargo, en aras de evitar que se susciten filtraciones indebidas sobre el contenido de una investigación penal e impedir que se desnaturalice la misma, ya que esto no solo perjudica la honorabilidad y dignidad del cargo, sino que da lugar a que las instituciones y órganos constitucionales involucrados se vean "mermadas mediáticamente".

"Basta que se filtre indebidamente el contenido de una investigación en contra del titular de la Presidencia de la República en ejercicio, para dañar la imagen de la institución presidencial, con las graves consecuencias que ello tiene para el cabal desenvolvimiento de las jefaturas a su cargo", se lee en el documento.

El poder en tus manos

EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización

Informes de Fiscalización revelan que trece congresistas de distintas bancadas habrían vulnerado el principio de neutralidad a favor de sus partidos, actos prohibidos por Ley en periodo electoral. ¿Quiénes son y qué dice la Ley en estos casos? Los detalles, en este informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Dina Boluarte Tribunal Constitucional Ministerio Público

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA